Pisogne, sott’acqua alla Darsena: 11enne muore in ospedale a Bergamo

(red.) Non ce l’ha fatta la piccola Binta Ba, la bambina di 11 anni che ieri mattina, mercoledì 29 luglio, è morta all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata risucchiata dalle acque del lago d’Iseo la scorsa domenica 26 davanti alla Darsena di Pisogne, nel bresciano. La bambina, dopo essere rimasta diversi minuti sott’acqua, era stata recuperata da un bagnante e tentato di rianimare da parte dei soccorritori. Quindi, il trasferimento in elicottero all’ospedale bergamasco, nel reparto di Rianimazione pediatrica, dove ieri mattina però è giunta la tragica notizia.

Una notizia comunicata al padre 51enne senegalese Mbacke che ora sarà chiamato a far rimpatriare la figlia in Senegal e continuando a vivere con gli altri due figli di 5 e 9 anni. Quella domenica l’11enne era alla Darsena con i vicini di casa e con i loro figli stava giocando in acqua. Ma a un certo punto era finita sott’acqua e le grida degli amici avevano attirato l’attenzione di un bagnante che, dopo vari tentativi, aveva riportato a riva la piccola.

Ma ieri è sopraggiunto il decesso, dopo che le condizioni già risultavano già disperate. La salma della bambina è stata trasferita all’ospedale Civile di Brescia dove si è in attesa di capire se verrà svolta l’autopsia. Nel frattempo la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi, mentre la procura di Brescia ha già aperto un’inchiesta.