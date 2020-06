Desenzano, 21enne si tuffa dal pedalò e non riemerge: trovato morto

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 25 giugno, tra il pomeriggio e la prima serata, si è consumata una tragedia a Desenzano del Garda, nel bresciano. Infatti, un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque del lago dal pedalò che aveva preso a noleggio con alcuni amici. L’intera dinamica era partita intorno alle 17 quando la comitiva di cinque amici, di cui l’ivoriano residente con la famiglia a Rezzato, intenti a godersi il pomeriggio sulla spiaggia libera al Desenzanino, hanno deciso di prendere in affitto un pedalò con cui raggiungere il largo.

Si erano quindi rivolti alla vicina struttura Margy Beach e la titolare ha loro raccomandato di tenere sempre addosso il giubbotto di salvataggio. In effetti, tutti lo indossavano, ma quando l’imbarcazione è giunta davanti alla spiaggia del Lido Feltrinelli, il 21enne si è sfilato il giubbotto e si è tuffato in acqua, probabilmente per rinfrescarsi. Peccato che non sapesse nuotare e insieme al fatto che il lago fosse mosso hanno portato il giovane a non riemergere più.

Gli amici, non vedendolo tornare, hanno attirato l’attenzione di chi si trovava sulla spiaggia e muovendo i bagnini. Ma si sono resi necessari anche la Guardia Costiera, i Volontari del Garda, i sommozzatori dei vigili del fuoco e con l’elicottero per cercarlo. Nella prima serata, intorno alle 20, il corpo senza vita è stato poi individuato e recuperato, quindi portato a riva.