Agnosine, 21enne muore travolto dalla sua auto che stava spingendo

(red.) E’ una tragedia assurda quella che ieri pomeriggio, lunedì 8 giugno, ha tolto la vita a un ragazzo di soli 21 anni a Binzago di Agnosine, in Valsabbia, nel bresciano. Roberto Taroli, questo il nome della vittima che abitava a Prevalle con la famiglia, ieri era con la fidanzata 17enne Serena e a bordo di una Golf avevano raggiunto una casetta di legno dove preparare ogni materiale per la festa del termine dell’anno scolastico. Intorno alle 17, conclusa l’attività, si sono rimessi in auto, ma il percorso lungo quella strada sterrata in mezzo all’erba e a due passi dal cimitero era complicato da affrontare a causa di una pendenza e del fango per le piogge abbondanti delle ore precedenti.

Sembra che la ragazza sia scesa per dare una spinta al veicolo, ma questo avrebbe poi iniziato ad arretrare fino a quando è sceso anche il 21enne. Tuttavia il giovane è stato travolto dalla corsa in retro della vettura impazzita. La fidanzata si è accorta solo in seguito dell’accaduto allertando i soccorsi. Sul posto sono giunte le ambulanze da Odolo, l’elicottero, i carabinieri di Sabbio Chiese e anche i vigili del fuoco. Ma per il 21enne non c’era ormai più nulla da fare.

La salma è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale Civile di Brescia, mentre la fidanzata, illesa ma sotto shock, è stata condotta all’ospedale di Gavardo. Nella comunità di Prevalle tutti si stanno stringendo intorno alla famiglia del 21enne per una tragedia tanto assurda. Diplomato all’Itis Castelli di Brescia, aveva trovato lavoro all’Ivars di Prevalle e militava anche nella squadra di calcio del Manerba a livello oratoriale.