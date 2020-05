Soiano, camion si ribalta su un’auto. Muore autista di 67 anni

(red.) Questa mattina, giovedì 14 maggio, si è consumato un tragico incidente stradale a Soiano del Lago, sulla sponda bresciana del Garda. E’ successo intorno alle 7,30 lungo via Brescia quando un mezzo pesante condotto da un 47enne stava transitando in una direzione, mentre dal senso opposto proveniva un’auto. A un certo punto, per cause da accertare, il camion si è ribaltato proprio lungo il fianco più vicino alla vettura.

Un urto tremendo che ha portato il piccolo veicolo a rimanere schiacciato. Subito sul posto, lungo la strada che porta a Calvagese della Riviera, sono arrivati gli agenti della Polizia stradale, i vigili del fuoco, l’automedica, un’ambulanza dei Volontari del Garda e anche l’elicottero. Infatti, si temeva soprattutto per le condizioni del 67enne a bordo della vettura.

Ma purtroppo, nel momento in cui i vigili del fuoco lo hanno estratto, l’uomo era ormai senza vita. L’autista del mezzo pesante, invece, è stato condotto in codice verde all’ospedale di Desenzano a causa delle ferite riportate. Il tratto di strada è rimasto chiuso per buona parte della mattina per consentire i rilievi e di rimuovere i mezzi incidentati.