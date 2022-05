Brescia, minaccia il suicidio via social: salvato 55enne

Brescia. Un male di vivere annunciato anche sui social. Voleva farla finita, ma il post pubblicato ha allarmato parenti ed amici che hanno così allertato la polizia, in tempo per scongiurare un drammatico gesto.

Martedì pomeriggio l’uomo, che viveva alcuni forti contrasti con la ex compagna, ha scritto sui social «La mia morte si avvicina ma non sarò da solo»: un messaggio che ha allarmato chi lo conosceva e chi sapeva della situazione sentimentale contrastata del 55enne, residente a Brescia e già noto alle forze dell’ordine.

E’ scattato l’allarme e sono state messe in campo le misure a tutela della donna, che vive a poca distanza dall’ex, mentre una pattuglia si recava nell’abitazione del 55enne: i poliziotti lo hanno raggiunto ed effettuato una perquisizione in cerca di potenziali armi, quando, all’improvviso, l’uomo ha impugnato una lama con cui si è procurato profonde ferite alle braccia e alle mani, con l’intento di togliersi la vita.

E’ stato richiesto l’intervento dei sanitari e l’uomo è stato quindi sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio in ospedale.