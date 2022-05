Palazzolo, cade da 30 metri nell’Oglio: salvo per miracolo

Palazzolo sull’Oglio. Ha fatto un volo di 30 metri, precipitando nel fiume Oglio a Palazzolo (Brescia) e si è miracolosamente salvato un uomo di 42 anni residente a Castelli Caleprio, nella Bergamasca, che è caduto dalla passerella della ferrovia.

L’episodio si è verificato venerdì 13 maggio: quando è stato soccorso l’uomo era cosciente e ha raccontato l’accaduto ai sanitari giunti sul posto. Ha riportato la frattura di entrambe le gambe e diversi traumi, ma le conseguenze sarebbero potuto essere tragiche, in un periodo in cui il fiume è in secca. E’ stato trasferito alla Poliambulanza per le cure.