Capriolo, scavalca il cancello e rimane infilzato: paura per un 67enne

(red.) Un gravissimo incidente domestico è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 28 marzo, attorno alle 17,30, a Capriolo, nel bresciano.

Un uomo di 67 anni, mentre tentava di scavalcare il cancello di casa, in via Angelo Gottardi, è rimasto infilzato ad una gamba da una delle punte di metallo, rimanendo praticamente “arpionato” alla ringhiera di ferro, in attesa di essere soccorso.

Ancora da accertare i motivi per cui l’uomo abbia compiuto la manovra che, per un soffio, non si è trasformata in tragedia. Se la lancia di metallo avesse reciso l’arteria femorale, per il 67enne non ci sarebbe stato nulla da fare.

A dare l’allarme i vicini di casa, che hanno udito le grida di dolore dell’anziano: sul posto sono intervenuti i soccorritori da Sarnico che, vista la delicatezza della posizione hanno richiesto a loro volta l’aiuto dei vigili del fuoco di Palazzolo che hanno segato la parte esterna della punta di metallo, lasciando nella gamba dell’uomo quella che vi si era conficcata, quindi il 67enne è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale di Chiari dove gli è stato estratto il resto del metallo.

Nonostante lo spaventoso incidente l’uomo non avrebbe riportato conseguenze gravi.