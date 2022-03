Toscolano, il pullman sbanda e si ferma in bilico sulla scarpata

(red.) Ha rischiato di trasformarsi in tragedia domenica sera poco prima delle 20 il viaggio di un pullman di linea, un grosso autosnodato in servizio tra Brescia e Gargnano. Per evitare la collisione con un’auto sulla Gardesana nel comune di Toscolano Maderno, all’altezza di Cecina, l’ingombrante autobus ha urtato il muretto di protezione che fiancheggia la strada sulla destra, rimanendo sospeso in bilico su una scarpata di diversi metri che scende verso il lago, ma fermandosi prima di venire trascinato in basso dal peso.

L’autista e i sei passeggeri che si trovavano a bordo sono riusciti a scendere senza subire danni, ma hanno dovuto uscire dai finestroni laterali perché le porte erano bloccate e la parte anteriore del veicolo si trovava sospesa nel vuoto.

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine ma all’origine dell’episodio ci sarebbe lo scontro tra due automobili provocato forse da un sorpasso azzardato e, proprio per evitare le vetture, l’autista del mezzo avrebbe scartato sulla destra finendo con la motrice oltre il muretto di protezione.

Un uomo di 50 anni e un bambino che si trovavano su una delle auto coinvolte nell’incidente sono stati medicati dagli operatori sanitari e hanno rifiutato il ricovero. Nessun altro è rimasto ferito.

Sul posto la Polizia Locale, la Stradale, i carabinieri, l’assistenza sanitaria e i Vigili del Fuoco. Quel tratto della statale Gardesana 45 bis oltre Toscolano in direzione Gargnano, è rimasto diverse ore chiuso al traffico per i rilievi e il recupero del mezzo pesante che è lungo una ventina di metri.