Ludriano, torre antica caduta: esposto del Codacons

(red.) Sulla tragedia evitata per un soffio a Ludriano, frazione di Roccafranca, nel bresciano, dove l’antica torre campanaria, risalente al XV secolo, che sorgeva accanto alla vecchia parrocchiale di San Filastrio, è collassata lunedì mattina, è intervenuto il Codacons.

L’associazione consumatori ha annunciato un esposto alla procura per “il rischio per la salute pubblica e la mala gestio amministrativa” costituendosi persona offesa.

L’edificio storico, che si trova all’interno della Settecentesca villa Suardi, in questi giorni era interessato da lavori di consolidamento.

Per fortuna, al momento del crollo, avvenuto verso le 8 di lunedì mattina, non c’era nessun operaio al lavoro sui ponteggi montati ai lati della torre, che si è completamente sbriciolata.