Palazzolo, 55enne sui binari salvato dai carabinieri

(red.) Salvato all’ultimo secondo dai carabinieri mentre si trovava sui binari della ferrovia. E’ successo a Palazzolo sull’Oglio, nel bresciano, attorno alla mezzanotte di lunedì 27 dicembre.

A scongiurare la tragedia gli uomini del Radiomobile di Chiari che, avvertiti dalla famiglia dell’uomo, un 55enne che si era allontanato da casa nelle ore precedenti, lo hanno rintracciato in via Guglielmo Marconi, lungo i binari, prima che fosse troppo tardi.

I carabinieri hanno allontanato il 55enne alcuni istanti prima che sopraggiungesse il convoglio. Quindi l’uomo è stato portato in ambulanza all’ospedale di Iseo, con codice verde, per gli accertamenti sanitari del caso.