Paitone, esplosione in cava: sassi su case e auto

(red.) Un’ esplosione in cava, a Paitone, nel bresciano, avrebbe potuto avere conseguenze più gravi el’episodio ha causato apprensione ed è stato stigmatizzato dallo stesso sindaco Alberto Maestri che ha parlato di “tragedia sfiorata”.

Cosa è accaduto? Nel pomeriggio di martedì 14 dicembre, attorno alle 15,30, una detonazione alla cava Buzzi Unicem ha scagliato detriti che sono piombati, a 300 metri di distanza, su abitazioni, capannoni e vetture parcheggiate in località Fornace, finendo anche sulla strada provinciale.

Un episodio nel quale, fortunatamente, non sono rimaste coinvolte persone.

I detriti, anche massi di notevoli dimensioni, hanno colpito e danneggiato vetture, vetri e finestre delle case, coperture di capannoni.

Il primo cittadino ha invitato i cittadini che hanno subito danneggiamenti a sporgere denuncia e si è impegnato a raccogliere la documentazione in Comune, così da presentarla all’azienda, che dovrà provvedere ai risarcimenti.

Ma cosa è successo alla Buzzi Unicem? Secondo quanto riferito alle forze dell’ordine, nella cava si stavano effettuando operazioni di messa in sicurezza quando, durante un’esplosione controllata, un muretto di terra, che avrebbe dovuto fare da barriera all’ onda d’urto, non ha retto, ed i detriti, sassi e massi, scagliati come proiettili in direzione del paese, hanno colpito, a centinaia di metri di distanza, case e attività, mezzi e manufatti.

Le attività in cava sono state sospese e per questo mercoledì è previsto il sopralluogo dei tecnici della Provincia di Brescia. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno effettuato una ricognizione sulle abitazioni colpite per verificarne l’agibilità.