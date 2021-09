Brescia, guida contromano in A21 per 10 km

(red.) Tragedia sfiorata lungo l’autostrada A21, in territorio bresciano, dove un automobilista, ubriaco, ha percorso contromano circa dieci chilometri in direzione est prima di essere fermato dalla polizia stradale e dal personale della società concessionaria, mentre cercava, a piedi, dopo avere abbandonato la vettura sulla corsia di marcia, di allontanarsi.

Protagonista dell’episodio, avvenuto alle 2 di mattina di domenica 29 agosto, un 37enne di origini indiane: nel sangue aveva un tasso alcolemico quattro volte oltre quello consentito.

A segnalare la vettura che procedeva in senso contrario alcuni automobilisti che si sono trovati improvvisamente davanti l’auto nella marcia opposta. Fortunatamente l’arteria era poco trafficata a quell’ora del mattino.

Per l’uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, contravvenzione per la guida contromano, fermo del veicolo e revoca della patente.