San Zeno, auto in coda al passaggio a livello sulla 45 bis: è il caos

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 20 dicembre, al mattino e al pomeriggio diversi mezzi sono rimasti in coda per ore al passaggio a livello verso San Zeno, nel bresciano. Infatti, la sbarra che regola il traffico e avvisa dell’arrivo di un treno è rimasta abbassata per tre ore al mattino, quando normalmente dovrebbe riattivarsi dopo un minuto. E non è la prima volta che succede, visto che già domenica scorsa 15 dicembre intorno a mezzanotte si era presentato lo stesso disagio per gli automobilisti: sbarra abbassata, ma nessun treno che passava.

Ieri, venerdì, il problema è stato ancora maggiore visto che già al mattino la sbarra è rimasta bloccata dalle 5,30 fino alle 8,30 nel momento in cui gli automobilisti stavano raggiungendo il posto di lavoro in città o nella bassa. Al centro delle polemiche c’è la statale 45 bis dove ieri anche numerosi autobus e camion sono rimasti bloccati di fronte a quell’asta che sembrava non alzarsi mai.

E alcuni hanno raggirato il disagio percorrendo la tangenziale San Zeno-Borgosatollo. La situazione ha richiamato sul posto anche la Polizia Locale che ha gestito il traffico fino alle 8,30, quando il problema si è risolto. Peccato che nel pomeriggio si sia ripresentato. Ed è diventato virale quanto ha fatto un automobilista: è sceso dal suo camion e da solo ha alzato manualmente la sbarra per poter andare aldilà dei binari.