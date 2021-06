Val di Scalve e passo Gavia, riaprono le vie bresciane verso i monti

(red.) Da ieri pomeriggio, martedì 1 giugno, la provinciale 5 della Val di Scalve da Borno e da sabato 5 anche quella del passo Gavia che collega la parte bresciana e valtellinese dei monti. Sono le riaperture che sono state disposte in queste ore intorno al 2 giugno e che consentono di tornare alla normalità dal punto di vista della circolazione stradale, anche a livello sportivo e turistico. Per quanto riguarda Borno, la provinciale era stata chiusa da palazzo Broletto con un’ordinanza lo scorso 3 marzo dopo che erano stati segnalati dei problemi di sicurezza.

I cantieri partiti a maggio hanno permesso di mettere in sicurezza la strada tra muri di sostegno più rinforzati e il miglioramento della carreggiata. Così si è permesso alla Provincia di revocare lo stop alla circolazione, anche ai mezzi pesanti che potranno tornare a muoversi. Per tre mesi il fatto di non poter circolare lungo questa strada ha creato problemi in particolare ai pendolari che per raggiungere la Val di Scalve hanno dovuto percorrere il triplo della normale distanza. A partire da sabato 5, come detto, si potrà tornare a muoversi anche lungo la strada del Gavia dopo la chiusura invernale e i lavori di pulizia della carreggiata dalla neve.