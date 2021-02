Piccoli Comuni, 2,2 milioni di euro al bresciano dal dl Crescita

(red.) Dal decreto Crescita del 2019 sono in arrivo anche in provincia di Brescia una serie di contributi destinati ai piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. E per quanto riguarda il nostro territorio sono interessati 27 Comuni per un totale di 2,2 milioni di euro. Risorse che daranno un aiuto agli enti locali per mettere in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio e per abbattere le barriere architettoniche, migliorare l’efficenza energetica e lo sviluppo territoriale sostenibile.

I Comuni bresciani interessati sono Anfo, Braone, Brione, Capovalle, Cerveno, Cevo, Cimbergo, Incudine, Irma, Lavenone, Longhena, Losine, Lozio, Magasa, Marmentino, Monno, Mura, Ono San Pietro, Paisco Loveno, Paspardo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Provaglio Valsabbia, Saviore dell’Adamello, Treviso Bresciano, Valvestino e Vione. Ogni paese riceverà 81.300 euro e dovranno essere impiegati per i lavori da eseguire entro il 15 maggio.