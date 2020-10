Darfo, a Gorzone una frana verso una villetta. Famiglia evacuata

(red.) Il forte maltempo che si è abbattuto per tutta la giornata di ieri, lunedì 26 ottobre, anche in provincia di Brescia, non ha mancato di provocare danni e disagi.

Stamattina, martedì 27, a Gorzone di Darfo Boario Terme, in Valcamonica, il fronte roccioso indebolito dalle precipitazioni non ha retto e così diversi metri cubi di materiale sono franati colpendo anche una vicina abitazione.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad evacuare la famiglia residente, per poi intervenire nel modo con cui garantire la sicurezza.