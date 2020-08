Ponte di Legno, riaperta la provinciale verso il passo Gavia

(red.) A partire da questa mattina, sabato 8 agosto, i motociclisti e turisti potranno di nuovo raggiungere il passo Gavia attraverso la provinciale 300 nel territorio di Ponte di Legno, in Valcamonica, nel bresciano. Nei giorni precedenti a sabato e in due occasioni a distanza di poche ore l’una dall’altra il maltempo aveva provocato numerosi danni, anche a Case di Viso, facendo diventare un fiume la strada che attraversa la località a causa dell’esondazione del torrente.

Dopo una settimana continua di lavori è stata ripristinata la sicurezza e quindi la provinciale è tornata disponibile per chi intende raggiungere la Valtellina. In ogni caso e per sicurezza la zona sarà monitorata dalla Protezione Civile, anche se almeno nel fine settimana non è previsto maltempo. Oltre alla provinciale, sarà riaperto anche il percorso da Pezzo verso Case di Viso potendo parcheggiare, però, solo in località Barc e non sarà attivo il passaggio tra le baite e al parcheggio più a nord.