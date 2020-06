Fondo Comuni Confinanti, rinnovato accordo: 80 milioni sul piatto

(red.) Martedì a Roma è stata apposta la firma finale del sottosegretario al Mef Pierpaolo Baretta l’Intesa per la gestione del Fondo Comuni Confinanti. L’accordo tra il Ministero dell’economia e Finanze, il Dipartimento per gli Affari Regionali, le Regioni Lombardia e Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano, mette a disposizione 80 milioni di euro l’anno per i territori al confine con Trentino e Alto Adige – Sudtirolo.

«Ossigeno indispensabile per la montagna lombarda e veneta», sottolinea il presidente del Comitato paritetico, Roger De Menech. «Tanto più in questo frangente in cui i Comuni dovranno produrre il massimo sforzo per sostenere il lavoro e le economie locali dopo la crisi causata dall’epidemia del coronavirus».

Confermato l’impianto precedente dell’Intesa che prevede una quota delle risorse destinata direttamente ai Comuni e la parte maggioritaria a disposizione dei territori per progetti di sviluppo economico, sociale e culturale.