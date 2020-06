Sirmione, acconto Imu 2020 si paga entro il 16 settembre

(red.) La Giunta Comunale di Sirmione ha approvato il differimento del versamento dell’acconto IMU 2020 di competenza comunale, spostando la scadenza al 16 settembre 2020 senza sanzioni e interessi. Il provvedimento, assunto con la delibera n. 82 approvata il 08/06/2020, è dettato dell’attuale emergenza nazionale causata da COVID-19 ed è finalizzato ad implementare misure atte a sostenere le famiglie e le attività economiche, come previsto dalla recentissima risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si é così raccolto anche una delle richieste emerse durante gli incontri con le associazioni di categoria in rappresentanza di albergatori, ristoratori, commercianti ed artigiani. Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 177 del Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, non è dovuta la prima rata dell’IMU per alcune attività ed in particolare per gli immobili della categoria D/2 (a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate).

ULTERIORI INFORMAZIONI. L’Ufficio Tributi è a disposizione dei cittadini per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento 030 9909 109 / 158 / 108

tributi@sirmionebs.it

Riferimenti legislativi:

Legge di Stabilità 2020, n. 160/2019

Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020