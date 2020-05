Sp 345 Tre Valli, frana di massi fa chiudere la strada

(red.) Da ieri pomeriggio, lunedì 18 maggio, la strada provinciale 345 delle Tre Valli è interdetta al traffico veicolare a causa di una frana. E’ successo nel momento in cui un motociclista che stava percorrendo il tratto in direzione di Campolaro e Bazena, tra i tornanti, si è trovato di fronte alcuni massi di roccia che si erano staccati dal fronte.

Subito il centauro ha attivato le forze dell’ordine facendo arrivare i vigili del fuoco di Breno con i tecnici della Provincia. Gli operatori antincendio si sono occupati di rimuovere i pezzi di roccia e ripulire la strada, ma per la riapertura della carreggiata sarà necessaria una verifica più puntuale e precisa del fronte che risulta essere instabile. Ora si attendono anche i tecnici che provvederanno a far rimuovere in modo controllato i pezzi ancora pericolanti.