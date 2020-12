Porsche Cayenne, bella anche di seconda mano

(red.) Guidare un’auto di pregio, che consente la massima comodità e prestazioni elevate, con in più il bonus del farsi notare in strada; oggi è possibile anche con un’auto di seconda mano, concetto che molti tendono a non valutare. Eppure le proposte sono varie, non solo per quanto riguarda le utilitarie, ma anche per vari modelli proposti da Porsche. Le Cayenne usate disponibili in commercio sono numerose, sia in versione seconda mano, sia tra le km zero, che non hanno mai circolato su strada.



Tutti conoscono la Porsche Cayenne, il primo SUV di uno dei brand di lusso più noti al mondo. Nata nel 2003, da quel giorno la possiamo trovare sempre più spesso sulle strade italiane. Perché ha una linea che piace e inoltre offre agli appassionati del brand la possibilità di discostarsi dai modelli classici, offrendo una vettura da utilizzare tutti i giorni, da usare anche con la famiglia, perfetta per lunghi viaggi e avventure on the road. Ciò che piace di questo modello proposto dalla Porsche sono le sue linee, ma non solo; il lusso è infatti coniugato in ogni singola parte della vettura, a partire dagli interni che garantiscono costantemente la massima comodità. Un SUV che mantiene comunque una guida sufficientemente sportiva da appassionare anche giovani e meno giovani che amano il brand Porsche per i suoi modelli più iconici. I concessionari di auto usate oggi sono in grado di proporre anche la Porsche Cayenne in Occasione e volendo sono disponibili in vendita anche modelli in versione km zero, a testimonianza del fatto che spostarsi su strada con un Suv super sportivo può essere anche conveniente dal punto di vista economico.



Ovviamente non tutti i concessionari di auto usate sono in grado di offrire Porsche Cayenne, o altri modelli, in versione seconda mano. Per trovare questo tipo di proposta è necessario rivolgersi a quei concessionari che trattano il brand, o altre vetture di questo segmento. Le proposte sono comunque numerose e comprendono anche modelli a km zero, quindi scontati seppur mai portati su strada ma parcheggiati all’interno dell’autosalone. Del resto usato non significa necessariamente usurato, anzi; oggi i concessionari che propongono questo tipo di modelli si fanno un punto di onore nel poter offrire auto in perfetto stato, che sono in grado di sopportare ancora vari anni di circolazione su strada. Il tutto partendo da un’offerta di base che si discosta di molto dal prezzo di listino.



