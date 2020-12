Poke House, la cucina hawaiana a Elnòs Shopping

(red.) Poke House è il format di ispirazione californiana che ha spopolato in Italia proponendo il poke, piatto tipico della cucina hawaiana e che, dalla giornata di venerdì 18 dicembre, arricchisce la vasta scelta di proposte gourmet internazionali ospitate dal centro commerciale Elnòs Shopping.

Coloratissime le ciotole proposte, composte da un mix di riso, pesce crudo e verdure di stagione, arricchite da salse uniche preparate artigianalmente. Il menù copre tutto l’arco della giornata, con bowl coloratissime e componibili a piacimento con combinazioni sempre nuove, tutte da scoprire. Dalle poke bowl signature o personalizzabili con un mix di proteine (pesce, pollo ma anche tofu), verdure e superfood per il pranzo o la cena, alle ciotole a base di frutta, yogurt e açai per la colazione, fino a un aperitivo con cocktail home-made o un calice di vino, Poke House accompagna i propri food lovers da mattina a sera con un’offerta sana, gustosa e al giusto prezzo.

Nato dal sogno di due amici – Matteo Pichi, classe 1986, e Vittoria Zanetti, classe 1991 – Poke House si propone di portare un angolo di California nelle città e di farlo attraverso un format giovane e innovativo: sia nell’offerta culinaria, con poke che si ispirano fedelmente alle ricette della West Coast, sia nello stile, attraverso un design che colpisce per l’intensità dei colori e la semplicità degli arredi dai materiali naturali che rievocano quelle atmosfere calde e accoglienti tipiche delle città californiane. Le poke bowl rivisitate in chiave californiana e arricchite da salse preparate rigorosamente in “House”, possono essere composte in autonomia oppure seguendo le ricette dello chef.