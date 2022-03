Barometro nPerf 2021: la rete mobile Vodafone vince per il quarto anno consecutivo

(red.) Come ogni anno, sono stati pubblicati i risultati del Barometro nPerf e la classifica dei migliori operatori di rete mobile italiani. nPerf è una società francese che analizza e valuta le connessioni di rete mobile, pubblicando annualmente il Barometro relativo ai risultati dei test condotti dai clienti sull’omonima app della società.

Il nuovo Barometro nPerf è stato pubblicato il 22 febbraio 2022 e vede al primo posto tra i migliori operatori di rete mobile italiani, Vodafone. I risultati pubblicati tengono in considerazione tutti i test effettuati dagli utenti della piattaforma, dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021.

La rete mobile Vodafone si conferma, per il quarto anno consecutivo, la migliore rete mobile in Italia e vanta di prestazioni efficienti per tutto l’anno, sia in termini di connettività, sia in relazione alla velocità di navigazione e alla qualità della visione dei contenuti in streaming.

Il miglioramento della rete mobile Vodafone dal 2020 ad oggi

La rete mobile di Vodafone si è distinta negli anni per le ottime performance ottenute su tutto il territorio nazionale, sia riguardo la connettività che la qualità e la velocità di navigazione. Dal 2020 ad oggi, i risultati mostrati dai numerosi test condotti dagli utenti, dimostrano un ulteriore miglioramento delle performance e l’aumento del 65% della velocità media in download.

Il miglioramento delle performance ottenuto nel 2021, è dovuto anche e soprattutto grazie al maggiore accesso al servizio GigaNetwork 5G Vodafone da parte dei clienti già acquisiti e dei nuovi clienti.

Il Barometro della società nPerf mostra anche altri parametri che permettono di classificare Vodafone in prima posizione, in particolare: la verifica dei tempi di latenza, la velocità di download ed upload, la qualità della connettività e della visione in streaming. Tra i 580.000 test condotti dagli utenti sulla piattaforma nPerf, Vodafone ha ottenuto la migliore percentuale di successo, con oltre il 90% dei test conclusi con successo.

I punti di forza della rete mobile Vodafone nel 2021

Tra i principali punti di forza della rete mobile Vodafone, troviamo un aumento del 70% della velocità media di download rispetto alla velocità media registrata nel 2020. Oggi, i dati mostrano una velocità media di circa il 63Mbps. Allo stesso modo, anche la velocità di upload ha ottenuto un miglioramento: secondo i test, la velocità media di upload di Vodafone si aggira intorno ai 14Mbps, tenendo conto di tutte le tecnologie di connessione (dal 2G al 5G).

Le tecnologie 4G e 4G+ rappresentano un altro punto di forza dell’operatore mobile: secondo i risultati del report nPerf, tra i test analizzati per valutare le performance di Vodafone, circa 400.000 erano basati su una tecnologia 4G e circa 200.000 utenti hanno effettuato un test con connettività 4G+. In entrambi i casi, Vodafone ha mostrato delle prestazioni eccellenti.

Infine, un altro parametro che mostra un ulteriore miglioramento della rete mobile, è il dato della latenza media: Vodafone ha ottenuto un risultato di 42,70ms.

Conclusione

Dalla somma dei risultati di tutti i test effettuati sulla piattaforma nPerf, la rete Vodafone ha ottenuto un punteggio complessivo di 77.052 nPoints. All’interno del report è possibile notare anche il primato dell’operatore in quasi tutti gli indicatori del Barometro.

Tutti questi dati positivi mostrano il miglioramento significativo delle prestazioni di internet mobile in Italia e un aumento di connettività 4G+.

Il report mostra anche il graduale passaggio verso il 5G, una tecnologia di connessione che Vodafone ha già reso disponibile e che permette di incrementare ulteriormente tutti i parametri di valutazione. La connettività 5G, infatti, è in grado di supportare i servizi di nuova generazione e la navigazione in tempo reale, migliorando la comunicazione.