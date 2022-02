Ricerca di eccellenza europea: premiato un bresciano

(red.) Tra i vincitori dell’ultima tornata di ERC Grant, il più importante strumento europeo di finanziamento alla ricerca di eccellenza, assegnato dallo European Research Council, c’è anche il fondo da 1,8 milioni di euro assegnato al bresciano Matteo Bianchini per il progetto 4S-BATT (Sustainable Solid State Sodium Batteries) il quale mira a sviluppare una nuova generazione di batterie a stato solido a base di sodio, che possa un domani sostituire la tecnologia del litio, non certo priva di criticità.

Bianchini è uno dei 17 ricercatori italiani che si sono visti assegnare uno Starting Grant lo scorso 10 gennaio, ma che svolgeranno la propria ricerca all’estero, nello specifico caso in Germania, dove Bianchini è Chair of Inorganic Active Materials for Electrochemical Energy Storage presso l’Università di Bayreuth.

Matteo Bianchini è nato nel 1987 a Brescia. Ha studiato Ingegneria fisica a Milano per poi completare il dottorato di ricerca in Francia in Chimica dello stato solido presso tre istituti nel 2015 (LRCS Amiens, ICMCB Bordeaux e ILL Grenoble).

Ha lavorato come ricercatore post-dottorato (LBNL e KIT) prima di entrare in BASF SE, dove era leader di laboratorio e co-supervisione di diversi dottorandi e dottorandi. Il Prof. Bianchini svolge attività di ricerca come membro di BayBatt e insegna all’Università di Bayreuth dal semestre invernale 2021/22.