5 idee di lavoro da remoto per nomadi digitali che vivono in Italia

(red.) Il sogno della libertà si scontra spesso con problemi logistici ed economici. Fortunatamente, a differenza di una ventina d’anni fa, quando il nomade digitale doveva adattarsi a lavori sporadici e mal pagati, ora, soprattutto grazie a Internet, fare il nomade digitale è possibile, anche in Italia.

Il sogno di vivere liberi, senza legami fisici e territoriali è stato reso possibile grazie alla rete e alle sue possibilità, che permettono di creare uno o più side business con cui sostenersi economicamente. Abbiamo testato vari sistemi ed idee di lavoro da remoto, ed ecco le migliori cinque da noi trovati. Nomade digitale? 5 idee di lavoro da remoto per te!

1) Social media marketers

Aziende, attività e liberi professionisti hanno capito che essere presenti sui social network è essenziale. La sola presenza senza però un minimo di costanza e applicazione, rischia di diventare controproducente. Ecco perché c’è sempre più richiesta di persone competenti dotate di fantasia e un minimo di conoscenze informatiche per la gestione di queste pagine. Un’attività perfetta per nomadi digitali, visto che è realizzabile senza particolari vincoli d’orario o di luogo. Un’attività che quando è ben implementata può fruttare centinaia se non qualche migliaio di euro al mese.

2) Insegnante o tutor online

Un’altra interessante possibilità è quella di diventare insegnante o tutor online, per un lavoro che grazie ad internet non è più esclusivo appannaggio di poche categorie di persone. Piattaforme dedicate sul web permettono infatti di mettere in contatto domanda ed offerta, andando a gestire tutta la parte gravosa dei pagamenti e delle fatturazioni.

La varietà della domanda, che va dalle conoscenze di base a quelle specialistiche e del tipo di obiettivo (scolastico, lavorativo, istruzione personale, passione etc.) permette di trovare lo studente ideale per il proprio livello di specializzazione e conoscenza.

Anche in questo caso si può iniziare a guadagnare immediatamente e grazie a recensioni e valutazioni positive; scalare l’attività fino ad arrivare a ottenere centinaia, se non migliaia di euro al mese. Come per il lavoro precedente, anche in questo caso si ha piena libertà di orari e completa autogestione degli stessi.

3) Autore di blog

Se hai una passione e ti piace scrivere, un’ulteriore idea di lavoro da remoto potrebbe essere quella di aprire un blog sulla tua passione e competenza. Passione e costanza porteranno visitatori e seguaci, che potrai monetizzare creando guide, consulenza ad hoc, affiliazioni, sponsorizzazioni o contenuti premium.

A differenza delle prime due idee, questa richiede un po’ più di tempo per venire implementata in maniera completa, ma ha il vantaggio che può portarti guadagni anche mentre non ti stai occupando attivamente delle pagine. É quindi consigliata come integrazione ad altre attività. I primi mesi non riuscirai a guadagnare quasi niente, ma con passione e costanza potresti arrivare a qualche centinaio di euro di guadagno ogni mese.

4) Affiliate Marketing

Il marketing di affiliazione consiste molto semplicemente nel trovare prodotti creati e distribuiti da altri (fisici o digitali), promuoverli e guadagnare una percentuale sulla vendita. É un’attività perfetta per un nomade digitale, in quanto è seguibile da dovunque con solo un pc e una connessione internet. Ovviamente serve un po’ di pubblico per vendere, e un minimo di conoscenza del copywriting e delle tecniche di marketing. Questa idea può, una volta consolidata, arrivare a portarti qualche centinaio di euro al mese.

5) Influencer

Forse il lavoro da remoto che va più di moda al momento. Per sfondare in questo ambito è necessario avere un seguito enorme di followers su almeno un social network. Ottenuto quello, arriveranno offerte e proposte di pagamenti e collaborazioni per mostrare o sponsorizzare prodotti.

A volume di followers consolidato, lavoro non facile che richiede tempo, passione e dedizione, si può arrivare a guadagnare da qualche centinaio di euro al mese fino ad altissimi volumi (hai pensato a Chiara Ferragni? Esatto, ma non solo).

Fare il nomade digitale anche in Italia è possibile, le fonti di reddito con cui sostenersi sono varie, il consiglio è quello di partire dalle proprie competenze e passioni, lavorando e monetizzando quelle per prime.