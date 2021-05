Fattura elettronica per forfettari: software gestionali

(red.) Come essere in regola con la fatturazione elettronica risparmiando tempo e riducendo i costi con i programmi gestionali digitali.

La fatturazione elettronica è ormai una realtà per professionisti a regime forfettario, tutti devono adeguarsi alla nuova normativa fiscale. Per farlo in modo semplice e pratico si può installare un programma informatico sviluppato appositamente per la gestione delle e-fatture. Vediamo cosa sono e come funzionano, oltre a comprendere come fare una fattura elettronica per forfettari.

Regime forfettario: chi deve emettere fatture elettroniche

I cambiamenti in tema fiscale prevedono che aziende e soggetti con partita IVA con un fatturato annuale sopra i 30.000 euro, debbano emettere fattura elettronica per forfettari utilizzando appositi sistemi informatici.

Si tratta di software gestionali grazie ai quali i professionisti possono compilare ogni singola fattura in pochi minuti grazie a un sistema automatizzato. Il programma prevede l’inserimento preventivo delle schede clienti, a ognuna di queste viene assegnato un codice dal sistema. Lo stesso deve essere eseguita anche per i prodotti o servizi.

Ogni volta che si deve emettere una fattura elettronica per forfettari , basta inserire il codice cliente per far sì che il software provveda alla compilazione automatica. In seguito si inseriscono i codici dei prodotti o dei servizi venduti. In questo modo non si dovranno riscrivere ogni volta evitando, così, il rischio di sbagliare.

In regime dei minimi è obbligatoria la fatturazione elettronica?

Anche se al momento non vi è alcun obbligo per i forfettari, molto probabilmente in futuro tutti dovranno adeguarsi al nuovo sistema di e-fatture ed abbandonare il sistema di fatturazione cartacea. Tuttavia, molti professionisti e freelance si sono già adeguati volontariamente all’utilizzo di programmi di fattura elettronica per forfettari, in quanto risultano essere comodi, semplici e pratici.

Questo perché si risparmia tempo nel compilare la fattura ma anche perché, una volta terminato il processo, questa viene inviata immediatamente al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Qui viene eseguito un controllo atto a stabilire che il documento sia compilato correttamente ed infine viene spedita al cliente.

Il processo di invio della fattura elettronica a regime forfettario può essere monitorato in tempo reale dal professionista, che verifica il corretto invio del documento ottenendo una notifica di ricezione. Il cliente può ottenere, così, quasi istantaneamente la fattura e può decidere se saldare subito l’importo dovuto o inserire il debito nelle scadenze seguendo gli accordi stabiliti.

Perché scegliere la fattura elettronica per forfettari

I vantaggi nell’utilizzo dei software gestionali per la fattura elettronica per forfettari sono molti, eccone alcuni:

Agevolazioni per l’adesione volontaria all’emissione di e-fattura.

Risparmio economico e tempo, le fattura cartacee hanno un costo per i moduli e per la spedizione via posta; il tempo di compilazione è più lungo e si rischiano errori umani.

Archiviazione digitale per 10 anni nel sistema gestionale dell’Agenzia delle Entrate.

Software per fatturazione elettronica con Cloud incluso per protezione e conservazione dei dati.

La fattura elettronica per forfettari rappresenta un sistema comodo, pratico e sicuro. Un sistema per professionisti che intendono crescere nel loro lavoro adeguandosi alle normative fiscali odierne e ricevendo un grande vantaggio in termini economici e di tempo.