Il marketing online nel 2020 parte sempre da un bel sito internet

(red.) Per un’impresa è oggi sempre più importante avere a disposizione un sito internet di qualità, primo strumento di un marketing di successo. Anche perché ormai le vendite e le informazioni che riguardano i servizi e i prodotti venduti viaggiano sempre più online. Inoltre internet è utile anche per le nuove campagne pubblicitarie: mirate, precise e a basso costo, soprattutto se le si confronta ad altri mezzi pubblicitari.



Come avere un sito internet di qualità. Un buon sito internet non si improvvisa, è necessario costruirlo partendo da conoscenze approfondite del settore. Visto che difficilmente in una piccola o media impresa sono disponibili le competenze necessarie a fare questo, solitamente ci si rivolge a consulenti esterni. Anche in Italia troviamo aziende in grado di affiancare qualsiasi realtà nella costruzione e nella gestione di un sito internet, ma anche della campagna promozionale da effettuare in rete. Stiamo parlando ad esempio di Italiaonline, un’offerta a misura di qualsiasi azienda.



Perché il marketing online. Le motivazioni che spingono oggi una qualsiasi impresa ad essere presente in rete sono molteplici. In molti casi si tratta di opportunità, ma anche di costi. Se si considera l’efficacia di un messaggio pubblicitario, quelli in rete hanno un costo decisamente inferiore rispetto a qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Anche perché i metodi di tracciamento e di profilazione degli utenti consentono di fare una campagna pubblicitaria mirata, scegliendo i potenziali clienti per età, reddito, residenza e così via. Inoltre i modi per fare marketing online sono molteplici: si parte dalla comunicazione con i propri clienti direttamente tramite l’home page dei sito aziendale o la pagina sui social, per arrivare ad articoli promozionali su altri siti, recensioni e banner. I risultati sono perfettamente misurabili e in molti casi si paga solo per quanto si ottiene, per semplificare la questione.



Gli italiani online. Da alcune ricerche è risultato che circa l’80% degli italiani fa ricerche online prima di un acquisto. Questo è vero soprattutto per glia acquisti più importanti, come ad esempio la macchina nuova o la prenotazione per le vacanze. Ma è sempre più una realtà anche per mille altri prodotti e servizi, dalla polizza di assicurazione alla società di fornitura del gas, per arrivare sino all’abbigliamento o ai prodotti alimentari. Stiamo parlando quindi di un pubblico enorme, al quale è impossibile rinunciare con leggerezza. Certo, sono tantissimi anche i concorrenti, che bersagliano i propri target con altri messaggi e campagne pubblicitarie. Ma questo non deve scoraggiare le aziende che si avvicinano alla rete solo ora. Lo spazio disponibile è ancora molto.



Meglio evitare il fai da te. Visto che un sito internet e una campagna pubblicitaria sono mezzi di comunicazione potenti, è importante utilizzarli con cura e attenzione. Ecco perché se in passato era possibile dedicarsi al marketing online con leggerezza, utilizzando le conoscenze già disponibili in azienda, oggi le cose sono molto cambiate. Utilizzare consulenti esterni è il must, che consente anche alla piccola realtà di dare vita a campagne marketing online di successo, con risultati evidenti nel breve termine.