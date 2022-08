Sabato Silvia Giulia Mendola nella Villa Romana di Desenzano

Desenzano del Garda. Nell’ambito di Voci Umane. Musei e Teatro di Narrazione, il nuovo festival del teatro di narrazione promosso dalla Direzione regionale Musei Lombardia, la Villa Romana di Desenzano del Garda ospita, alle 20,30 della serata di sabato 3 settembre, La casa degli spiriti di Isabelle Allende, con Silvia Giulia Mendola (nella foto di Marcella Foccardi).

Il costo del biglietto per ciascuno spettacolo è di 5 euro. È inoltre prevista la possibilità di acquistare un abbonamento all’intera rassegna (20 euro). Ai titolari dell’abbonamento è richiesto di confermare la propria partecipazione agli spettacoli inviando una mail avente come oggetto il titolo dello spettacolo al seguente indirizzo mail: federicamaria.pennisi@cultura.gov.it. Le prenotazioni saranno aperte a partire dalla fine di luglio sul sito www.vivaticket.com.

I musei che ospiteranno di volta in volta i vari appuntamenti saranno visitabili gratuitamente, secondo gli orari di apertura previsti, presentando il biglietto dello spettacolo il giorno stesso della rappresentazione o entro la settimana successiva.

Info e contatti: Tel. 02 80294405 / +39 340 60 64 866; federicamaria.pennisi@cultura.gov.it.