Marco Paolini mercoledì con “Antenati” nel Parco di Naquane

Capo di Ponte. Nell’ambito di Voci Umane. Musei e Teatro di Narrazione, il nuovo festival del teatro di narrazione promosso dalla Direzione regionale Musei Lombardia, mercoledì 24 agosto alle ore 19 al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri (Naquane) va in scena Antenati, di e con Marco Paolini (nella foto di Gianluca Moretto).

Il costo del biglietto per ciascuno spettacolo è di 5 euro. È inoltre prevista la possibilità di acquistare un abbonamento all’intera rassegna (20 euro). Ai titolari dell’abbonamento è richiesto di confermare la propria partecipazione agli spettacoli inviando una mail avente come oggetto il titolo dello spettacolo al seguente indirizzo mail: federicamaria.pennisi@cultura.gov.it. Le prenotazioni saranno aperte a partire dalla fine di luglio sul sito www.vivaticket.com.

I musei che ospiteranno di volta in volta i vari appuntamenti saranno visitabili gratuitamente, secondo gli orari di apertura previsti, presentando il biglietto dello spettacolo il giorno stesso della rappresentazione o entro la settimana successiva.

Info e contatti: Tel. 02 80294405 / +39 340 60 64 866; federicamaria.pennisi@cultura.gov.it.