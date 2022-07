“Pindarico”, il Circo Improvviso mercoledì a Provaglio d’Iseo

Provaglio d’Iseo. Nell’ambito di GreenLand Festival Franciacorta mercoledì 6 luglio alle ore 21.15 in Piazza Portici a Provaglio d’Iseo il Circo Improvviso presenta Pindarico. Di Miriam Calautti e Pietro Rasoti con la regia di Italo Pecoretti. Musiche originali di Tiziano Fantappiè. Costumi di Miriam Calautti e Pietro Rasoti. Una produzione Terzostudio.

Il viaggio libero e visionario che un aviatore ormai vecchio compie sul filo dei ricordi. Un’avventura vissuta in gioventù, o forse nella dimensione fiabesca del sogno ad occhi aperti. Si gonfia il pallone della mongolfiera: Tutti A Bordo, Si Parte! Come in una lanterna magica, grazie alla potenza evocativa della musica e delle immagini, entriamo in un mondo di creature straordinarie e improbabili incontri.

La compagnia Circo Improvviso nasce nel 2008 e da allora svolge stabilmente attività di creazione e diffusione di spettacoli.

Gli attori sono autori e produttori dei loro spettacoli, che fondono in sé linguaggi propri del circo contemporaneo, della tecnica dei trampoli, del trasformismo e del teatro di figura. Ad oggi la compagnia conta diverse centinaia di rappresentazioni in tutta Europa. Circo Improvviso è composto da Pietro Rasoti e Miriam Calautti, artisti caratterizzati da differenti esperienze formative in campo teatrale, circense, artigiano, costumistico. Per informazioni: Teatro Telaio 030 46535