Lune di Teatro, gli appuntamenti dell’estate gardesana

Lago di Garda. Organizzata da Viandanze Culture e Pratiche Teatrali, Lune di Teatro è un progetto di cultura e territorio nato nel 2000 e volto ad avvicinare le persone non solo alla cultura del teatro, ma anche ad alcuni dei luoghi più suggestivi del Lago di Garda. L’edizione 2022 si svolge dal 15 giugno al 6 agosto con una rassegna estiva composta da oltre 20 appuntamenti, tutti a ingresso libero.

L’obiettivo della rassegna è semplice: promuovere e valorizzare la bellezza del territorio gardesano attraverso lo strumento del teatro. In questo modo le piazze, i castelli e le chiese diventano per una sera luoghi magici in cui assistere al gioco del teatro: il paesaggio diventa scenografia.

Per questa ventunesima edizione oltre agli spettacoli ‘tradizionali’ Lune di Teatro ripropone l’iniziativa, sperimentata nel 2019 e nel 2021, Sentieri teatrali di Lune: un sentiero in mezzo alla natura, da percorrere a piedi, lungo il quale sono previste delle fermate/tappe teatrali, di danza e musica, di performance, di installazioni, ispirate al creato, alla natura e al valore di ciò che la natura protegge e ospita.

“Lune di Teatro è ormai conosciuto in tutto il territorio e non solo, indice di qualità e professionalità. La qualità, unita alla fruibilità e all’apprezzamento delle proposte, si è affermata sia nei confronti del pubblico legato al territorio che verso quello di tipo turistico. Il Festival viene identificato sempre più come una grande occasione di Cultura su tutto il territorio della Valtenesi e del Basso Lago, superando i confini dei singoli comuni”, dice Faustino Ghirardini, direttore artistico.

Nata come proposta unica di fronte alla mancanza di una vera e propria rassegna teatrale con un’offerta di alto livello, oggi Lune di Teatro può contare su una presenza media di 250/300 spettatori a serata con punte che raggiungono anche i 500/700, per un totale di circa 4000 spettatori per edizione.

Oltre agli spettacoli di cartellone, aspetto fondamentale di Lune di Teatro sono le due Scuole di Teatro per ragazzi che all’interno della Rassegna trovano il proprio spazio: Valtenesi Junior corso di teatro per giovani attori che annualmente viene ospitato in uno dei comuni partecipanti il cui esito inaugura la stagione di Lune, e il Laboratorio Adolescenti corso intensivo di teatro della durata di una settimana che ogni anno si tiene nello spazio di Palazzo Cominelli a Cisano di San Felice. Due realtà con un peso significativo, sia in funzione di ricaduta culturale sul territorio, sia del traino che il laboratorio riesce ad innescare rispetto al pubblico.

Ecco il programma degli spettacoli, tutti a ingresso gratuito con offerta libera, senza prenotazione. Dal 15 giugno al 6 agosto 2022, ingresso al pubblico ore 21.00, inizio spettacoli ore 21.15. Per Sentieri di Lune inizio cammino ore 18.30

15 giugno: Teatro dell’oratorio – Sabbio Chiese

LUÌ E L’ARTE DI ANDAR PER IL BOSCO

Esito del Laboratorio Teatrale di Sabbio Chiese

Regia e Drammaturgia Faustino Ghirardini

Questa storia racconta come Luì il Matto riuscì a ritrovare i bambini perduti nel Bosco Silenzioso e tutti gli altri, cani, soldati, gatti e mamme con i cestini della merenda. E si spiega anche perché Luì, per fare questo, imparò la lingua delle forme, dei suoni, dei silenzi e dei colori. Cominciamo dal principio…

17 giugno: Parco del castello – Moniga del Garda

18 giugno: Giardino della Biblioteca – Padenghe sul Garda

LEÌ E L’ARTE DI ANDAR PER IL BOSCO

Esito del Laboratorio Teatrale Piccole Onde – Valtenesi Junior

Regia e Drammaturgia Diego Belli e Giada Fasoli

La nostra storia racconta di una grande città rumorosa dove non ci si ferma mai tra clacson, urla e porte sbattute e di un bosco silenzioso, appena fuori dal caos della metropoli, dove chi si avventura non fa più ritorno.

Ma perché? Perchè? Forse perché, frastornati dalla vita moderna, non siamo più in grado di fermarci ad ascoltare il silenzio, la natura, gli alberi il vento le forme dei sassi, così, semplicemente, ci perdiamo.

Così, quando Leì la matta arrivò in città, trovò rumore e musi lunghi. Qualcuno le raccontò la storia di quelli che sparivano nel silenzio e a Leì venne una gran voglia di fare una passeggiata nel bosco. Ma capì che era necessario studiare la lingua del vento e della pioggia, dei sassi, del legno e della terra…

21 giugno: Piazza Martiri della Libertà– Lonato del Garda

22 giugno: Castello – Polpenazze

DOPPIOZERO

Una produzione Circo Carpa Diem.

DoppioZero prende per mano lo spettatore e lo invita ad abbandonarsi allo sguardo dell’infanzia che trova nel circo contemporaneo le sue parole mute. Vroni va in bicicletta pedalando con le mani e guidando con i piedi, Tulli legge a testa in giù sospeso a un palo. Sono buffi, teneri e surreali, impastano a quattro mani e mentre attendono che il pane lieviti e si cuocia ci regalano un viaggio nel tempo e nei sentimenti, accompagnati dalle canzonette degli anni ’50, dalle cronache radiofoniche e da quella voglia di vivere che si respirava negli anni della ricostruzione.

23 giugno: Auditorium Scuole Medie A. M. Barbizzoli Migliavacca – Pozzolengo

LA SERA CHE POI LA SERA NON VENNE

Esito del Laboratorio Teatrale di Pozzolengo. Drammaturgia Faustino Ghirardini. Regia Giada Fasoli.

E se un giorno il sole si fermasse? Decidesse, all’improvviso, così, di non tramontare? Gli uomini sono distratti e lì per lì non si accorgono di niente…solo gli animali cominciano a notare il fatto strano. Per fortuna Gioele e Natalia, due cagnoni, pieni di spirito d’osservazione e d’iniziativa decidono di correre incontro al giorno, verso il paese d’Orizzonte…per risolvere la situazione!

24-25-26 giugno: Castello di Padenghe sul Garda, inizio cammino ore 18.30

I SENTIERI DI LUNE A PADENGHE – Le sorgenti del Vasorì

Percorrere un sentiero in mezzo alla natura del nostro territorio incontrando teatro, poesia, musica, danza. Quattro performances lungo il percorso daranno ragione della ormai diffusa sensibilità e voglia di testimoniare l’amore e il rispetto nei confronti del Creato e della Terra/Madre che ci ospita.

Le Sorgenti del Vasorì sono la parte alta del territorio di Padenghe, quella che protegge alle spalle il Castello e che alimenta la zona umida delle Balosse che abbiamo percorso nei sentieri dello scorso anno.

Con rispetto dovuto al Creato e alla nostra Terra ne percorreremo i sentieri lungo i quali incontreremo la leggerezza della musica, l’intensità del teatro e della danza e della poesia accanto alla bellezza della natura.

Max 50 spettatori in cammino per ogni serata. Durata 2 ore circa. La prenotazione è obbligatoria.

A fine cammino è previsto un rinfresco/aperitivo presso Azienda Agricola Pratello su prenotazione obbligatoria, per info, costi e prenotazioni scrivere a: info@viandanze.com o chiamare al +39 329 2710963 , +39 349 1183135.

Si consiglia un abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica e una riserva di acqua.

Luogo di ritrovo: Castello di Padenghe La partenza del percorso avrà inizio improrogabilmente alle ore 18.30.

28 giugno: Teatro parrocchiale – Sabbio Chiese

16 luglio: Piazza – Pozzolengo

CHE FOM?… SPETOM!

Una produzione teatrale a cura di Viandanze Teatro: Faustino Ghirardini, Diego Belli, Mattia Grazioli.

Spettacolo in dialetto bresciano. Dopo il successo degli scorsi anni, torna il Trio del Tiracollo: il Bepi, il Nani e – forse – il Piero. Ispirato all’opera Aspettando Godot, Che fom?… Spetom! è una sfida: affidare al nostro dialetto il compito di esplorare temi a lui desueti come l’attesa, e raccontare di una umanità in attesa della notte.

29 giugno: Giardino della biblioteca – Padenghe sul Garda

LE STAGIONI IN CITTÀ

Una produzione a cura di Viandanze Teatro

Lettura teatrale tratta da “Marcovaldo” di Italo Calvino con Diego Belli, Mattia Grazioli e Fausto Ghirardini.

Circondato dal cemento, dallo smog e dai ritmi frenetici della città, il nostro protagonista abita un mondo dove i fiumi e i macchinari, hanno preso il posto della natura. Una storia di calviniana ironia per grandi e piccini.

Dal 4 al 9 luglio; dalle 10.00 alle 17.00 Palazzo Cominelli – Cisano di San Felice del Benaco

ESITO LABORATORIO ADOLESCENTI

Esito del laboratorio estivo teatrale adolescenti dai 10 ai 16 anni. Come ogni anno, all’interno della rassegna Lune di teatro, torna il laboratorio estivo per adolescenti. Da lunedì 4 luglio, la splendida cornice di Palazzo Cominelli di San Felice diventa palco naturale per l’esito di una settimana di laboratorio intensivo per i giovani attori che vogliono mettersi alla prova, alla scoperta del gioco del teatro.

Uno spettacolo inedito adatto agli spettatori di tutte le età!

Esito del laboratorio il 9 luglio in caso di pioggia verrà recuperato il 10 luglio.

13 luglio: Castello – Portese di San Felice del Benaco

14 luglio: Castello – Bedizzole

TIRA MOLA TAMBALA

Una produzione a cura di Viandanze Teatro con Diego Belli e Fausto Ghirardini

Nel dialetto bresciano quando alla fine di un racconto diciamo “Tira Mola Tambala”, intendiamo affidare a quel suono il senso di ciò che anche l’ascoltatore è in gradi d’immaginare. È un atto di complicità che sintetizza un accadimento, il trucco linguistico del dialetto bresciano per far intendere una concatenazione di azioni che portano, in un istante ritmico-sonoro-narrativo, alla fine della storia. Ma soprattutto “Tira Mola Tambala” è il nostro viaggio dentro ai luoghi più belli, divertenti e popolari della letteratura dialettale bresciana. Antologia di poesie, canti e racconti in dialetto bresciano.

17 luglio: Castello – Moniga del Garda

SHYLOCK

Una produzione Enchiridion

Di Gareth Armstrong, Traduzione e Adattamento Francesca Montanino. Diretto e interpretato da Mauro Parrinello.

Shylock è un Mercante di Venezia come non l’avete mai visto. Nel suo monologo di straordinario successo, Gareth Armstrong opera una scelta semplice ed esilarante: fare uscire Shylock di scena.

A parlare di lui, e non solo, è Tubal, l’altro ebreo a cui Shakespeare dedica non più di otto battute. A lui il compito di ripercorrere la trama del Mercante di Venezia, ma di offrirci anche un viaggio nel teatro shakespeariano, nella storia del popolo ebraico, nel racconto umanissimo di un’amicizia. Un one man show shakespeariano divertente e profondo, un punto di vista insolito su un grande classico del teatro.

18 luglio: Parco delle pozze – Lonato del Garda

20 luglio: San Pietro in Lucone – Polpenazze

1° agosto: Villa Bertanzi – Moniga del Garda

6 agosto: Villa Boschi – Bedizzole

IL COSTRUTTORE DI FORESTE

Una produzione teatrale a cura di Viandanze Teatro con Diego Belli e Fausto Ghirardini

“Non bisogna disdegnare nulla. La felicità è una ricerca. Occorre impegnarvi l’esperienza e la propria immaginazione”.

Queste parole di Jean Giono fanno oggi quasi paura. Prefiggersi come scopo la felicità, propria o altrui, sembra eccessivo, smodato, presuntuoso, ma queste poche pagine ci dimostrano che siamo noi, cittadini, scettici, disillusi e delusi, a sbagliare: la felicità può e deve essere inseguita con serena e immutabile costanza.

La costanza dell’uomo che piantava gli alberi. Nel 1913 Giono attraversa a piedi “quell’antica regione delle Alpi che penetra in Provenza”, una regione particolarmente desolata il cui aspetto desertico contribuisce a incattivire e imbarbarire i pochi poveri abitanti, ma proprio qui, in una baita isolata, incontra una persona indimenticabile. Un pastore silenzioso e quasi solenne nella sua burbera riservatezza che ha dedicato la sua vita a un unico grandioso progetto. Ogni giorno pianta cento alberi.

Di anno in anno Giono torna a trovarlo, e, di anno in anno, ammira, stupefatto, la nascita della nuova foresta dovuta allo sforzo tenace di un unico uomo, sconosciuto a tutti, “che ha saputo portare a buon fine un’opera degna di Dio.

27 luglio: Castello – Desenzano del Garda

RAFFAELLO, IL FIGLIO DEL VENTO

Di e con Matthias Martelli, musiche originali dal vivo Matteo Castellan, disegno luci Loris Spanu.

Un racconto avvincente, poetico e divertente su un grande genio dell’umanità: Raffaello Sanzio. Considerato simbolo di grazia e perfezione, la vita del pittore divino esplode non solo di arte pura ma anche di felicità, eros, sfide, contraddizioni e perfino polemiche con l’autorità e il senso morale del tempo.

28 luglio: Palazzo Barbieri – Padenghe sul Garda

MERCANTE DI MONOLOGHI

Di e con Matthias Martelli, musiche dal vivo Matteo Castellan, regia Domenico Lannuti.

Matthias Martelli si presenta al pubblico come un vero e proprio giullare contemporaneo: un mercante che, accompagnato dal suo antico carretto di legno rigonfio di vestiti e con la complicità delle nostre del maestro Matteo Castellan, mette in vendita una merce speciale: i monologhi. E così giacche e cappelli, una volta indossati, diventano protagonisti della scena dando vita a una delirante galleria di “mostri contemporanei”.

Il Mercante di Monologhi vuole riportare in auge un teatro vivo, vitale, un teatro che torni a far bruciare di vita le radici popolari del nostro teatro, per arrivare infine alla liberazione dell’attore e del suo pubblico in un’unica, grande, esplosione di risate e di follia.

30 e 31 luglio: Desenzano del Garda

I SENTIERI DI LUNE A DESENZANO DEL GARDA – percorso del Vallo di Sotto.

Percorrere un sentiero in mezzo alla natura del nostro territorio incontrando teatro, poesia, musica, danza. Quattro performances lungo il percorso daranno ragione della ormai diffusa sensibilità e voglia di testimoniare l’amore e il rispetto nei confronti del Creato e della Terra/Madre che ci ospita.

Il percorso Vallo di Sotto lo troviamo nella zona boschiva che protegge e rinfresca l’ospedale di Desenzano. Sorprende vedere e percorrere questi sentieri che incrociano la bassa via del Grada e ci svelano una presenza dell’uomo in elegante e virtuoso equilibrio con la natura. Questo cammino accoglierà i nostri canti, le nostre storie, le nostre danze e i nostri voli con l’ospitalità che contraddistingue il nostro territorio. Max 50 spettatori in cammino per ogni serata. Durata 2 ore circa. Si consiglia un abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica e una riserva di acqua.

Luogo di ritrovo: Area parcheggio dell’Ospedale di Desenzano. Partenza del percorso improrogabilmente alle ore 18.30.

Per info e prenotazioni scrivere a: info@viandanze.com o chiamare al +39 329 2710963 , +39 349 1183135

3 agosto: Parco delle Paludi – San Felice del Benaco

OIKOS – TERRA MADRE

Una coproduzione teatrale a cura di Viandanze Teatro e Cai di Desenzano con Giada Fasoli e Musiche dal vivo, Mattia Grazioli.

Mettiamoci in cammino e facciamo un’esperienza dentro, fino in fondo alla nostra natura. Immergiamoci nelle paludi, lasciamo che i sensi lavorino appieno, guardiamo il volo delle farfalle, chiediamoci cosa sente un albero spezzato, annusiamo l’odore della terra arata. Forse solo allora riusciremo a sentire la voce della terra che ci racconta delle sue sofferenze, delle sue fragilità, ma anche della sua energia distruttrice, della sua potente carica di vita e di morte. A condurci in questo cammino una giovane donna, che si fa tramite fra noi e la Terra. A suggerire i luoghi, i testi di Costanza Lunardi, le Video/immagini di Giorgio Mutti e le opere pittoriche di Tiziano Calcari.

4 agosto: Padenghe – Piazza D’Annunzio

AHI MARIA!

Scritto da John Comini, regia di Peppino Coscarelli con Paola Rizzi.

La Signora Maria è invitata alla televisione per parlare della sua vita. L’intervista sarà l’occasione per raccontare dei suoi nipoti, delle sue amiche, del suo Piero, dell’educazione dei figli, degli imprevisti e delle situazioni strane che le sono accadute. La signora Maria dispenserà qua e là pillole di saggezza, ricordi comici, piccoli pettegolezzi ed irresistibili macchiette. L’attrice paola Rizzi trascina ancora una volta gli spettatori in una girandola di avventure, sul filo dei ricordi e dell’ironia, con battute che svelano il lato comico della vita di tutti noi.