“Questo cuore umano”: la stagione di prosa Ctb nell’anno della Cultura

Brescia. E’ stata presentata la 49esima “Stagione di prosa” del Centro Teatrale Bresciano, struttura portante del grande traguardo di Capitale della cultura 2023.

Dei 40 spettacoli in programma nella rassegna “Questo cuore umano”, 20 sono le produzioni firmate CTB, per oltre 130 recite al Teatro Sociale e Teatro Mina Mezzadri.

Oltre 200 recite, in totale, per il pubblico bresciano e 2 rassegne di teatro contemporaneo.

Il 2023 si appresta a essere un anno fondamentale per la storia di Brescia che sarà, insieme a Bergamo, Capitale italiana della cultura. Una città illuminata, questo il tema del 2023, di cui la Stagione di Prosa è struttura portante.

Sono 20 gli spettacoli di produzione presenti nel Cartellone 2022/2023, distribuiti in “Stagione di prosa”, “Altri percorsi”, nella rassegna “Nello spazio e nel tempo”. “Palestra di teatro contemporaneo” e in “Oltre l’abbonamento”: Il mercante di Venezia, Come tu mi vuoi, Risate di Gioia, Sogno di una notte di mezza estate, Noi saremo felici ma chissà quando, Se dicessimo la verità, Il nero, il rosso, il blu, La corsa dietro il vento, Oylem Goylem, Maria Stuarda, Liberi tutti!, In piena luce, Don Juan, Le nostre anime di notte, Favola, i Macbeth, Il domatore, Boston Marriage, Hiroshima mon amour cui si aggiunge Il Sociale dei bambini.

Venti produzioni per oltre 130 recite tra Teatro Sociale e Teatro Mina Mezzadri, simbolo di una capacità produttiva sempre più forte e riconosciuta sulla scena teatrale italiana.

“Teatro Aperto”, il progetto ideato e curato da Elisabetta Pozzi, con la consulenza artistica di Marco Archetti, giunge quest’anno alla sua sesta edizione, forte del sempre maggiore interesse e affetto guadagnato presso il pubblico. Il fine primario della rassegna è conoscere e scoprire insieme agli spettatori la drammaturgia contemporanea, presentando in forma di lettura scenica i migliori testi inediti di autori italiani e stranieri di oggi.

Protagonisti delle letture – a fianco di Elisabetta Pozzi – grandi nomi del teatro italiano e giovani attori tra i più interessanti della scena locale e nazionale.

Come di consueto, è infatti richiesto agli spettatori di esprimere attraverso schede di recensione i propri giudizi, commenti e sensazioni sui testi presentati, in un avvincente percorso collettivo di dialogo e confronto che porterà a definire uno o più testi vincitori.

I testi segnalati avranno la possibilità di essere prodotti nelle prossime Stagioni – come è stato per Apologia e Guardie al Taj – o presentati in forma di mise en espace.

Anche quest’anno il Centro Teatrale Bresciano dedica una speciale proposta ai bambini e alle famiglie, offrendo loro un’ esperienza alla scoperta del Teatro Sociale di Brescia con l’iniziativa “Il Sociale dei bambini”.

Pensato per avvicinare le giovani generazioni all’arte teatrale, “Il Sociale dei bambini” è un percorso interattivo ed esperienziale che accompagna i partecipanti attraverso le sale, i camerini, il palcoscenico e gli angoli nascosti di un luogo storico della storia culturale della nostra città.

Lo spettacolo “Alla ricerca della fiaba perfetta. Alla corte del Prof. Propp” farà vivere ai piccoli spettatori una fiaba, un gioco teatrale attraverso cui verranno guidati da un cicerone d’eccezione, il Prof. Propp. Il celebre studioso russo – che codificò il meccanismo della favola – spiegherà loro i segreti del racconto fiabesco, dei personaggi e delle loro funzioni. Chiamerà sul palcoscenico i protagonisti delle storie più famose di Perrault, Andersen e dei fratelli Grimm, che prenderanno magicamente vita insieme a nuovi beniamini delle fiabe contemporanee come Harry Potter e Willy Wonka. In questo divertente gioco, i bambini saranno portati a immedesimarsi nel racconto fino a diventare loro stessi attori e parte integrante dell’azione scenica, sperimentando così la magia del teatro e della narrazione.

Per tutte le informazioni e per conoscere i costi di biglietti ed abbonamenti: www.centroteatralebresciano.it.