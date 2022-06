40 spettacoli e 130 recite, è la nuova stagione di prosa del Ctb

Brescia. E’ stata resa nota lunedì sera la 49^ Stagione di prosa del Centro Teatrale Bresciano con un cartellone che rappresenta in maniera significativa il teatro italiano di oggi con drammaturghi, registi e attori di primo piano.

Dei 40 spettacoli in programma, 20 sono le produzioni firmate Ctb, per oltre 130 recite al Teatro Sociale e al Teatro Mina Mezzadri: una forza produttiva che pone Brescia tra le città più rilevanti del panorama teatrale nazionale.

Oltre 200 recite, in totale, per il pubblico bresciano, cui il Ctb vuole offrirsi come luogo decisivo per accogliere e tornare alla quotidianità con l’arte e la bellezza.

La Stagione teatrale 2022-2023 è intitolata Questo cuore umano, una suggestione che segue la potente visione manzoniana del senso del mistero dell’uomo contenuta ne I promessi sposi: “…con un giubilo cordiale, con una tenerezza in gran parte sincera: così fatto è questo guazzabuglio del cuore umano”: leggi o scarica qui il programma completo.

Un anno di svolta

Il 2023 si appresta a essere un anno fondamentale per la storia di Brescia che sarà, insieme con Bergamo, Capitale italiana della cultura. Un traguardo che, come Teatro di Rilevante Interesse Culturale, pone il Ctb in prima linea nell’elaborazione di un programma di iniziative pensate per questo grande impegno, con l’obiettivo di varcare i confini dei teatri Sociale e Mina Mezzadri e aprirsi, come già avvenuto in passato, ai luoghi della città per accendere i riflettori su una comunità e una storia straordinarie.

Quest’anno, in modo particolare, il Ctb ha puntato sugli spettacoli di produzione che rappresentano la maggioranza dei titoli in cartellone. Una scelta precisa, simbolo della capacità produttiva del nostro teatro e di un’identità artistica sempre più forte e riconosciuta sulla scena teatrale italiana, i cui palcoscenici continuano a ospitarne le creazioni.

La direzione è quella di un teatro che vuole offrirsi come luogo d’incontro, di svago e riflessione, di ricerca personale e comunitaria. Per questo motivo, gli oltre quaranta spettacoli proposti esprimono le tante e diverse anime del teatro di oggi, presentando molti nuovi progetti di drammaturgia contemporanea, accanto a grandi classici e nuovi adattamenti di capolavori immortali per una proposta che fa risuonare corde diverse.

I grandi nomi

Confermano la loro presenza in questa Stagione, rafforzando il legame con il Ctb e con le sue produzioni, alcuni tra i più affermati e premiati nomi del teatro italiano come Franco Branciaroli (nella foto in alto, di Manuel Palmieri), Elisabetta Pozzi, Maria Paiato, Lella Costa, Elena Bucci, Marco Sgrosso, Vittorio Franceschi, Moni Ovadia, Elena Russo Arman, Gioele Dix (sopra, fotografato da Laila Pozzo), Enzo Vetrano e Stefano Randisi.

Continuità di presenza in progetti produttivi del Ctb anche per alcuni registi di punta come Davide Livermore, Giorgio Sangati, Andrea Chiodi, Serena Sinigaglia, e grande attenzione alla nuova drammaturgia con Fabrizio Sinisi – drammaturgo residente del Ctb –, Angela Dematté, Francesco Niccolini, Emanuela Giordano, Giulia Minoli, Marco Archetti, e con uno spettacolo di danza contemporanea firmato dal coreografo internazionale Johan Inger.

Un’eccellenza che colloca il Ctb tra i teatri di maggiore interesse e forza produttiva sul piano nazionale, e che permette al pubblico di Brescia di godere di un livello artistico che pone la città tra le capitali del teatro italiano.

Una qualità produttiva e organizzativa concretamente testimoniata dalla solidissima rete di relazioni intessuta dal Ctb con tutti i grandi teatri italiani, che consente di realizzare anche in questa Stagione importanti coproduzioni con i più grandi teatri pubblici e privati del territorio nazionale. Questo consente al Ctb di vedere accolti anche per questa Stagione i suoi spettacoli di produzione in tutti i principali cartelloni dei grandi teatri.

Le produzioni

Sono 20 gli spettacoli di produzione presenti nel Cartellone 2022/2023, distribuiti in Stagione di prosa, Altri percorsi, nella rassegna Nello spazio e nel tempo. Palestra di teatro contemporaneo e in Oltre l’abbonamento.

Venti produzioni per oltre 130 recite tra Teatro Sociale e Teatro Mina Mezzadri, simbolo di una capacità produttiva sempre più forte e riconosciuta sulla scena teatrale italiana.

Venti produzioni affidate a registi, attori e drammaturghi di primissimo piano, molti dei quali collaborano da lungo tempo con il CTB, contribuendo a creare un’identità forte e riconoscibile del nostro teatro, luogo di reciproca crescita e dialogo tra artisti e pubblico.

La Stagione si apre con Il mercante di Venezia con Franco Branciaroli nei panni di Shylock, il carismatico protagonista del capolavoro di Shakespeare. Paolo Valerio firma il raffinato allestimento di un testo enigmatico, che ancora oggi ci interroga su questioni assolute come il valore dell’amicizia e della lealtà, l’avidità e il ruolo del denaro, l’amore e l’odio.

Si prosegue con Come tu mi vuoi, una nuova rilettura del classico di Pirandello a cura di Invisibile Kollettivo, composto da Nicola Bortolotti, Lorenzo Fontana, Alessandro Mor, Franca Penone, Elena Russo Arman, che si confronta direttamente con il grande tema dell’identità individuale custodito nel testo.

Tornano a Brescia Elena Bucci e Marco Sgrosso con Risate di Gioia, (nella foto sopra, di Gianni Zampaglione) storie di gente di teatro, un viaggio nella memoria dell’arte teatrale che si ispira a Il teatro all’antica italiana di Tofano con protagoniste le storie di trovarobe, guitti, primedonne, portaceste e artisti del teatro di ieri: una moltitudine poetica e operosa che, dietro le quinte e sul palcoscenico, ha trascorso la sua vita.

Ancora Shakespeare con Sogno di una notte di mezza estate: con quattordici giovani attori, Andrea Chiodi porta in scena l’eterna commedia del Bardo riletta attraverso lo sguardo incantato e fantastico del bambino, prospettiva capace di unire irrazionale, fantasia e realtà che con grande forza ci disvela la natura dell’uomo.

Apre la rassegna Nello spazio e nel tempo lo spettacolo Noi saremo felici ma chissà quando diretto da Paolo Bignamini. Una profonda riflessione sulla guerra in Kosovo, descritta nel Diario da Belgrado di Srbljanovic per la Repubblica, cui dà corpo e voce Ksenija Martinovic, attrice serba che ha vissuto in prima persona i drammatici giorni dei bombardamenti.

In Oltre l’abbonamento troviamo Se dicessimo la verità. Ultimo capitolo, l’opera-dibattito di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano che racconta storie di resistenza e lotta alla criminalità organizzata. Uno spettacolo potente che parla di globalizzazione, alta finanza, uomini cerniera, ma anche di giornalisti impegnati e testimoni di giustizia. Una provocazione, per far riflettere, capire e reagire.

Il Ctb ha lavorato a un progetto speciale con Maria Paiato, Il nero, il rosso, il blu, una suite di tre letture tratte dai racconti di Tommaso Landolfi, Éric-Emmanuel Schmitt ed Ennio Flaiano che faranno viaggiare con la fantasia con le loro stravaganti avventure.

La Stagione prosegue poi con La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo, un omaggio teatrale che Gioele Dix tributa al talento multiforme dello scrittore bellunese, partendo dai suoi racconti più celebri.

Per trascorrere a teatro gli ultimi giorni dell’anno, il Ctb porta in scena Oylem Goylem di e con Moni Ovadia, uno spettacolo culto che unisce cabaret e musica dal vivo e compone un singolare affresco del popolo ebraico.

L’anno 2023 si apre con il grande dramma di Schiller Maria Stuarda, diretto da Davide Livermore. Una riflessione sulla donna e sul potere che racconta dello scontro tra la regina di Scozia Maria Stuarda ed Elisabetta, sovrana d’Inghilterra. A incarnare le rivali, due regine assolute della scena teatrale italiana: Elisabetta Pozzi e Laura Marinoni (foto sopra).

Liberi tutti! è una toccante riflessione sul mistero dell’esistenza, condotta a partire dal testo La Sorpresa di Chesterton, dove Otello Cenci mette al centro l’uomo e le drammatiche domande che lo assillano.

In occasione della Giornata della Memoria, torna la lezione-spettacolo ideata dallo scrittore bresciano Marco Archetti In piena luce, sul palco insieme all’attrice Paola Bigatto, che rilegge una delle personalità più significative del Novecento, Primo Levi.

La Stagione prosegue con Don Juan, spettacolo Premio Danza&Danza 2020, con sedici danzatori che danno vita a una rilettura psicoanalitica innovativa del grande mito di Don Giovanni, firmata dal coreografo internazionale Johan Inger e dal drammaturgo Gregor Acuña-Pohl.

Lella Costa torna a Brescia con il suo nuovo spettacolo Le nostre anime di notte con la regia di Serena Sinigaglia. Insieme a Elia Schilton, l’attrice milanese porta in scena una delicata e struggente storia d’amore ispirata all’omonimo romanzo di Kent Haruf.

Recentemente premiato col Premio Nazionale dei Critici di Teatro, Fabrizio Sinisi scrive Favola, un testo abissale e visionario attraverso cui una giovane coppia, interpretata da Giorgia Cerruti e Davide Giglio, nello specchio della propria relazione mette radicalmente in discussione la giustizia della società attuale.

Ispirandosi a Shakespeare, con i Macbeth Francesco Niccolini, Enzo Vetrano e Stefano Randisi immaginano l’estrema confessione di Macbeth e della sua Lady, preda dell’orrore dei crimini che hanno commesso.

Nuova produzione Ctb è anche Il domatore con un fuoriclasse del teatro italiano, Vittorio Franceschi (sotto, fotografato da Andrea Morgillo) che scrive e interpreta un piccolo capolavoro di poesia e riflessione sulla vita, sul teatro e sulle generazioni, che immagina l’intervista all’ultimo domatore di leoni di un circo in dismissione.

Dopo il successo delle ultime collaborazioni con il Ctb, Giorgio Sangati torna a Brescia con un nuovo progetto, Boston Marriage di David Mamet, sfida linguistica raffinatissima interpretata da una vera funambola della parola, Maria Paiato, sul palco insieme a una intensa Mariangela Granelli.

Chiude la Stagione, Hiroshima mon amour, il nuovo testo di Fabrizio Sinisi che, a partire dalla trama originale del film di Resnais, firma una riflessione sull’indicibilità del male, portata in scena da Paolo Bignamini con Valentina Bartolo.

Infine, a conferma dell’attenzione che il Centro Teatrale Bresciano pone ai più piccoli, ci sarà Il Sociale dei bambini, un percorso divertente ed esperienziale pensato per bimbi dai 6 agli 11 anni alla scoperta del Teatro Sociale. Guidati da un cicerone d’eccezione, vivranno una fiaba animata da personaggi incredibili, che li condurranno nei luoghi più misteriosi della sala di via Cavallotti.

Gli ospiti

In questa Stagione alcuni tra i più importanti nomi della scena nazionale saranno presenti a Brescia con i loro nuovi spettacoli.

Valerio Binasco (nella foto sotto, di Luigi De Palma) con Dulan, la sposa di Melania Mazzucco, Andrea De Rosa e Carmelo Rifici con Processo Galileo con Luca Lazzareschi e Milvia Marigliano, Rimas Tuminas dirige Spettri con Andrea Jonasson e l’adattamento di Fausto Paravidino, Giorgio Gallione torna con Tango Macondo Il venditore di metafore con Paolo Fresu e Ugo Dighero, Luigi Lo Cascio, Vincenzo Pirrotta e Giovanni Calcagno sono presenti con Gilgamesh. L’epopea di colui che tutto vide, mentre Francesco Niccolini, Claudio Casadio e Giuseppe Marini portano a Brescia L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi; tornano Enrico Guarneri e Gugliemo Ferro con La roba, di Juan Carlos Rubio è Le ferite del vento con Cochi Ponzoni e la regia di Matteo Taranto, Arturo Cirillo presenta una nuova versione di Cyrano de Bergerac, Seagull Dreams. I sogni del gabbiano vede, invece, la regia di Irina Brook, con l’interpretazione di Pamela Villoresi e Geoffrey Carey (foto in basso), Paolo Valerio è protagonista di Il muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale, Rajeev Badhan ed Elena Strada saranno presenti con Notti, Bruno Fornasari dirige Tommaso Amadio, Valeria Perdonò e Michele Radice in A casa allo zoo.

La scuola e i progetti culturali

L’impostazione di questa nuova Stagione segue la tradizionale suddivisione in Stagione di prosa, Altri percorsi e Oltre l’abbonamento, insieme alla seconda edizione della rassegna di teatro contemporaneo Nello spazio e nel tempo.

Torna anche Teatro Aperto il percorso dedicato alla nuova drammaturgia che coinvolge direttamente il pubblico con letture sceniche di nuovi testi mai allestiti.

Con l’obiettivo di preparare il pubblico di domani, il Ctb consolida anche quest’anno i progetti dedicati alla scuola e ai bambini, con un percorso dedicato agli insegnanti e agli allievi delle scuole secondarie di I e II grado e Il Sociale dei bambini, uno spettacolo alla scoperta del Teatro Sociale aperto anche alle famiglie.

Novità di quest’anno, l’introduzione di un servizio importante per gli spettatori, parte del progetto Grandi famiglie: la Nursery del teatro, che permetterà alle famiglie di affidare i bambini durante la durata degli spettacoli a educatori professionisti che li faranno divertire con attività di gioco e laboratoriali.

Continuano i progetti culturali del Centro Teatrale Bresciano: tornano, infatti, gli appuntamenti di I pomeriggi al Ctb e Letteratura & Teatro, insieme a Storie Bresciane, un palinsesto di attività curate dal Centro Studi del Ctb che prosegue le numerose le collaborazioni con enti prestigiosi della città e la pubblicazione della collana editoriale I quaderni del Ctb.

Abbonamenti da settembre

Molteplici le formule di abbonamento messe a disposizione dal Ctb: dalle più esaustive, che includono l’accesso a tutti gli spettacoli in cartellone, fino a formule più leggere e innovative, all’insegna di una sempre maggiore personalizzazione del proprio percorso all’interno della Stagione. Confermati anche quest’anno abbonamenti a prezzi popolari riservati agli studenti e al mondo della scuola, insieme alle consuete riduzioni, applicabili a tutte le tipologie di titolo d’ingresso.

La campagna abbonamenti inizierà il prossimo 5 settembre 2022 con le prelazioni riservate agli abbonati alla Stagione 2021/2022 aventi diritto; dal 15 settembre, secondo il calendario riportato per ogni tipologia, sarà attivo l’acquisto anche per i nuovi abbonati.

Per i costi e le specifiche delle varie offerte clicca qui.