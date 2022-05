Improvvisazione teatrale, domenica sera torna La Carogna

Brescia. Domenica 29 maggio alle ore 21.00, La Carogna, spettacolo di improvvisazione teatrale a cura dell’Accademia Bresciana Improvvisazione Teatrale, torna in scena alla Latteria Molloy di via Marziale Ducos 2/b a Brescia.

Orari: apertura Distilleria h. 18:00, apertura porte Latteria 20:30, show time h. 21.00.

Qui per prenotazioni e biglietti.

Cos’è “La Carogna”? All’improvvisatore che nell’ultimo spettacolo è stato votato come “il peggiore” è salita la carogna ed il suo obiettivo sarà quello di far fare brutta figura agli attori sul palco con lui, sfidandoli ad improvvisare nelle maniere più strane, partendo da indicazioni che chiederà direttamente al pubblico. Tutto improvvisato.