Sabato “Farfalle” al teatro comunale di Erbusco

Erbusco. Per Greenland, sabato 21 maggio alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Erbusco (via G. Verdi, 55) arriva in Franciacorta “Farfalle“, lo spettacolo del giovane pluripremiato drammaturgo e regista Emanuele Aldrovandi con Bruna Rossi e Giorgia Senesi.

Una black comedy fra Milano, Palermo e New York. In scena due sorelle ciniche e poetiche e al centro il gioco che le ha unite fin da quando, piccolissime, sono rimaste sole: a turno, chi ha in mano la collana a forma di farfalla può obbligare l’altra a fare qualsiasi cosa, pena la fine del gioco. In un susseguirsi di scene che raccontano con tragicomica ironia la loro crescita e le loro scelte di vita – bizzarre o banali, obbligate o inaspettate – le due protagoniste vivono un cambiamento che le porta prima ad allontanarsi e poi a scontrarsi violentemente.

Emanuele Aldrovandi è autore, sceneggiatore e regista. I suoi testi sono stati rappresentati nei principali teatri italiani e tradotti, messi in scena e pubblicati in inglese, tedesco, francese, spagnolo, polacco, sloveno, ceco, catalano e arabo. Ha vinto fra gli altri il Premio Riccione Tondelli, il Premio Hystrio e il Premio Pirandello. Per il cinema ha scritto e diretto vari corti fra cui Bataclan, vincitore del Nastro d’argento 2021 e sta lavorando al suo primo lungometraggio. Insegna scrittura teatrale all’Accademia Paolo Grassi di Milano.

Biglietti in prevendita su Vivaticket a 3 euro + diritti di prevendita.

Vendita il loco la sera dell’evento: 5 euro biglietto intero, 3 euro per under 18 e over 60.

Tutte le informazioni sul sito: www.greenlandfestival.it.