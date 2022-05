Lella Costa sta bene, riprendono gli spettacoli al Sociale

Brescia. Sta bene sarà di nuovo sul palco del Teatro Sociale di Brescia, questo giovedì, Lella Costa, dopo il malore accusato in scena nella serata di mercoledì 11 maggio che ha costretto l’artista ad interrompere il suo spettacolo «Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione».

Dopo il malore, Costa, 69 anni, è stata visitata dal medico di sala che ha confermato la necessità di interrompere lo show. L’attrice si è quindi recata a Milano per alcuni controlli e già questa sera sarà di nuovo sul palcoscenico per lo spettacolo che resta in cartellone fino a domenica prossima. Il Ctb, in una nota, ha riferito che “Sono confermate tutte le recite dello spettacolo «Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione», in programma fino a domenica 15 maggio».

«Lella Costa- continua il comunicato del Centro teatrale bresciano- ringrazia il pubblico bresciano per la vicinanza e l’interessamento dimostrato in queste ore e per i tanti messaggi di affetto ricevuti».

Viene anche spiegato che «Tutti gli spettatori in sala durante la recita dell’11 maggio potranno recuperare lo spettacolo con la recita straordinaria di domenica 15 maggio alle 20.30: il pubblico potrà presentarsi direttamente al Teatro Sociale con il vecchio titolo di accesso, il posto in sala rimane il medesimo».