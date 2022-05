Brescia, malore in scena per Lella Costa al Sociale

Brescia. E’ stato interrotto, a causa di un lieve malore accusato dall’attrice sul palco, lo spettacolo di Lella Costa, in scena mercoledì sera al teatro Sociale di Brescia.

La Costa, protagonista du «Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione», ha dapprima chiesto di interrompere brevemnte la rapprsentazione per bere un bicchiere d’acqua, quindi, dal momento che il malessere perdurava, ha chiesto lo stop allo show dopo essere stata visitata dal medico di sala.

Momenti di apprensione in platea, in un teatro pieno di spettatori per l’appuntamento in cartellone per la stagione del Ctb.

Al momento non sono note le condizioni dell’attrice che ha in programma una replica per questo giovedì e fino a domenica.