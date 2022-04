Il Festival Canto delle Cicale lancia un concorso per illustratori

Brescia. Per la XXIII edizione del Canto delle Cicale, che prenderà il via il prossimo 17 giugno, il Teatro Telaio ha pensato di espandere il suo mondo artistico all’arte figurativa, con un’attenzione speciale all’illustrazione. Poiché il nostro territorio città è ricco di scuole d’arte, artisti, fumettisti, illustratori, futuri animatori; si è pensato di mettere in contatto questi mondi artistici per fare in modo che i talenti si mescolino, si contaminino e giochino insieme al Teatro ragazzi.

E’ stato quindi pensato un bando per giovani artiste e artisti di tutte le scuole d’arte del territorio, a partire dai 16 anni. Si vuole dare l’occasione agli artisti di mettersi alla prova con un’esperienza che mescoli l’illustrazione al teatro: ad ognuno di loro verrà assegnato uno spettacolo a cui assisteranno dal vivo, con lo scopo di creare un’opera che lo racconti, in forma di illustrazione o fumetto.

Questa potrà diventare l’occasione per incontrare alcune professionalità, e avere un approccio anche al mondo editoriale, mostrando le proprie idee e il proprio talento a illustratori già affermati ed editori, oltre a potersi mettere alla prova in uno spazio pubblico.

Parallelamente, nello spirito del festival Canto delle Cicale, si vogliono creare nuove occasioni per valorizzare il territorio, ricco di luoghi curiosi e affascinanti, in cui il Festival vive e anche per mettere in contatto bambini, giovani e adulti, creando ponti tra diverse generazioni. Il testo del bando si trova qui.