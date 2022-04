Gran Teatro Morato, rimandato lo show di Giovanni Vernia

Brescia. A causa di un incidente sul set e conseguente periodo di necessaria convalescenza di Giovanni Vernia, gli ultimi show del tour “Vernia o non Vernia” previsti per aprile e maggio 2022 verranno riprogrammati. La data del 5 maggio al Gran Teatro Morato di Brescia sarà recuperata il 23 settembre 2022. I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data. Info www.zedlive.com