Con “Brancaglione da Norcia”, Mirco Signorelli venerdì al Teatro le Muse

Flero. Venerdì 29 aprile alle ore 21 il Teatro Le Muse di Flero (viale Aldo Moro 109/A ) ospita, all’interno della rassegna Pressione bassa, Brancaglione da Norcia con Mirco Signorelli per la regia di Giacomo Andrico con musiche originali dal vivo di Renato Bertelli.

Lo spettacolo è un libero studio e adattamento di uno dei capolavori della Commedia all’italiana, “L’armata Brancaleone” di Monicelli, Age e Scarpelli. La vicenda narra della coraggiosa e sconclusionata impresa cavalleresca del caparbio Brancaleone da Norcia. Sullo sfondo della storia si animano i personaggi che parteciparono alla prima “Crociata dei Pezzenti” convinti di giungere alla Terra santa di Gerusalemme.

“L’uomo attore (Mirko Signorelli) e l’uomo musicista (Renato Bertelli), si uniscono in questo percorso vissuto attraverso molte ore di prove e di studio, alla ricerca del loro ‘Aurocastro’ intimo ed interiore”, dice il regista Giacomo Andrico. “Questo lavoro è stato per noi tutti (staff registico, attori, chi addetto alle luci, chi alle riprese fotografiche, chi alla produzione) una pratica di condivisione. Condivisione di pensieri, di sogni, di attimi di memorie sofferte, condivisione di dubbi e timori, soprattutto spartiti tra le mani sicure ed affettuose di ‘ritrovati amici’. A futura memoria, e al cuore di questa ‘invincibile armada’”.

Biglietto: intero 10 euro, ridotto 8 euro; prenotazioni.lemuse@gmail.com.