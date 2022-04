Al Sociale, la rockstar della fisica Gabriella Greison

Brescia. Più di 500 studenti del triennio delle scuole superiori di Brescia e provincia assisteranno, mercoledì 27 aprile, alle 10, allo spettacolo teatrale di Gabriella Greison.

“Monologo quantistico” è il titolo del racconto che porterà gli spettatori nel mondo avvincente della meccanica quantistica. Parla dei creatori e di come siano arrivati a pensare la teoria più incredibile del­la storia.

Tutto parte da una famo­sa fotografia in bianco e nero, datata 1927, sul più grande ritrovo di cervel­li della storia. Da lì Greison vola in mezzo ai protagonisti del XX Secolo che hanno creato il nostro mondo: Einstein, Marie Curie, Schroedinger, Dirac, Pauli, Heisenberg, Bohr, fino all’incredibile cena dei fisici quantisti­ci. Tutti seduti intorno ad un tavolo a parlare, discutere e anima­re questa serata che ha segnato per sempre le nostre vite.

Gabriella Greison, “La rockstar della fisica”, scrittrice e performer teatrale, ha creato il suo metodo per rendere avvincente la fisica, soprattutto la quantistica, attraverso le storie che porta nei suoi romanzi e nei suoi spettacoli.

L’evento è offerto alle scuole bresciane per celebrare i 50 anni della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università Cattolica.