“Sognando la Kamchatka” sabato al Teatro Sociale di Palazzolo

Palazzolo sull’Oglio. La compagnia Filo di Rame presenta sabato 30 aprile 2022 alle ore 21 nel Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio lo spettacolo Sognando la Kamchatka, della Compagnia Teatro Binario 7 con Corrado Accordino, Massimiliano Loizzi e Marco Ripoldi. Drammaturgia e regia Corrado Accordino.

Una serata fra amici e una partita a Risiko giocata su due piani: il primo visibile, con carrarmati e territori; l’altro segreto, con accuse personali. Tutti contro tutti, un gioco al massacro che tra momenti esilaranti e spunti di riflessione conduce al finale più inaspettato. Qualcosa da bere, un po’ di leggerezza e la partita diventa il pretesto per dedicarsi un po’ di tempo, ma nell’aria c’è qualcosa di diverso. Tra passato e ricordi, piccole invidie e frasi a metà, i tre amici arrivano alla resa dei conti, perché alla fine: “Una visita fa sempre piacere, se non all’arrivo, quantomeno alla partenza”.

In chiusura della Stagione 21/22 ecco un veterano del palco del Teatro Sociale, un amico che ormai qui è di casa: Massimiliano Loizzi, questa volta non da solo ma in ottima compagnia di Corrado Accordino e di Marco Ripoldi.

Boglietto: intero 15 euro, ridotto 13. Obbligo di Super Green Pass e mascherina Ffp2. Prenotazione qui.