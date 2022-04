Lumezzane, martedì Romeo e Giulietta visto da Babilonia Teatri

Lumezzane. Attesi il 26 aprile al Teatro Odeon Paola Gassman e Ugo Pagliai, protagonisti di Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore di Babilonia Teatri da William Shakespeare, nell’ambito della Stagione promossa dal Comune di Lumezzane. Accanto a loro Enrico Castellani – fondatore con Valeria Raimondi di Babilonia Teatri, pluripremiata compagnia che ha ricevuto, tra gli altri, i premi Hystrio e Anct-Associazione Nazionale Critici del Teatro, due Ubu e il Leone d’argento alla Biennale Teatro di Venezia 2016 – e Francesco Scimemi. L’allestimento è realizzato in coproduzione da Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Stabile del Veneto ed Estate Teatrale Veronese.

Lo sguardo profondo e coraggioso che caratterizza Babilonia Teatri inquadra il grande classico di Shakespeare con un ribaltamento di prospettiva, rendendo protagonista assoluta dello spettacolo una coppia inossidabile sulla scena e nella vita come quella formata da Gassman e Pagliai, attori di prima grandezza del panorama teatrale nazionale. Questa versione anticonvenzionale di Romeo e Giulietta si concentra infatti sui due protagonisti della vicenda, mettendo da parte tutto il contorno (la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta, il frate). Ci interroga su quanto questa storia sia anche nostra, su quanto sia quella degli attori che la interpretano, su quanto a lungo possa ancora sopravvivere a se stessa. Romeo e Giulietta è in programma martedì 26 aprile alle 20.45.

Il teatro apre alle ore 20.

Posti disponibili.

Ingresso 29 euro (ridotto 25 euro)

Ultime prevendite in biglietteria, presso il Teatro Odeon in via Marconi 5, martedì 26 aprile dalle 18.30 alle 19.30.

A Brescia i biglietti sono acquistabili da Punto Einaudi in via Pace negli orari di apertura della libreria (tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, lunedì mattina e festivi esclusi).

Biglietti già disponibili online su Vivaticket.

Prevendita aperta fino a esaurimento della quota disponibile.

Info: www.teatro-odeon.it; segreteria@eureteis.com

Chiuderà la Stagione del Teatro Odeon L’amore del cuore di Caryl Churchill, un progetto lacasadargilla per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli, in scena l’11 maggio con prevendite in biglietteria dal 3 maggio (già aperte online).