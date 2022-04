Teatro Idra, aperto il bando Network Drammaturgia Nuova

Brescia. Aperto il bando di selezione di Network Drammaturgia Nuova – NdN per la scelta di cinque autori teatrali per un progetto di accompagnamento e interscambio, finalizzato alla stesura di testi teatrali ed alla produzione di uno di essi.

Il bando, con chiusura prevista mercoledì 18 maggio 2022 alle 23, offre la possibilità ai cinque autori teatrali selezionati di vivere tre residenze ciascuno in tre diverse location (Idra Teatro di Brescia, Ilinxarium di Inzago e Campo Teatrale di Milano) con l’obiettivo di instaurare uno scambio artistico e un confronto culturale sotto costante supervisione della tutor Magdalena Barile (drammaturga, sceneggiatrice, scrittrice e docente italiana).

«NdN- si legge in una nota- vuole superare l’isolamento che tanti giovani autori vivono rispetto al sistema produttivo e alle pratiche concrete della scena creando un dialogo tra drammaturghi emergenti e drammaturghi riconosciuti attraverso diverse fasi di lavoro che favoriscano l’acquisizione di nuovi strumenti individuali per la scrittura».

Il percorso è articolato in quattro momenti: la scelta dei cinque drammaturghi professionisti con il bando di selezione, le residenze ed il tutoraggio, la scelta del testo da produrre e la diffusione del testo vincitore che verrà presentato al pubblico come produzione o in formati confacenti alle necessità dei partner presso festival, circuiti e teatri aderenti al progetto. La fine della produzione ed il debutto dello spettacolo sono previsti per maggio 2023.

il bando è consultabile a questo link: https://www.networkdrammaturgianuova.it/il-bando/ e su: www.networkdrammaturgianuova.it

Il Network Drammaturgia Nuova – NdN è una rete nazionale composta da 14 partner diffusi sul territorio nazionale nata nel 2004 e che ha come principale obiettivo promuovere e sostenere attivamente la drammaturgia contemporanea italiana. Si propone come un catalizzatore per coloro che già lavorano nel campo della promozione della nuova drammaturgia per valorizzare i progetti esistenti e costruire una rete di discussione, ascolto e di fattiva collaborazione. Le azioni che sviluppa il network sono tese alla realizzazione di un processo che mette gli autori in un concreto confronto con la scrittura, con la produzione e la promozione dei testi teatrali.

I tutor che hanno seguito il progetto sono stati negli anni: ISonia Antinori, Renato Gabrielli, Edoardo Erba, Stefano Massini, Giuseppe Manfridi, Gabriele Vacis, Michele Santeramo, Massimo Sgorbani, Francesco Niccolini.

Tra i giovani autori premiati: i fratelli DallaVia, Marco Di Stefano, Andrea Malpeli, Emanuele Aldrovandi.