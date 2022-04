Venerdì a Breno Elisabetta Salvatori porta Maddalena di Canossa

Breno. Venerdì 22 aprile 2022 alle ore 20,30 a chiudere il sipario sulla Stagione 2021-2022 del Teatro delle Ali di Breno è l’attrice toscana Elisabetta Salvatori attesa sul palco via Maria SS. di Guadalupe 5 con il suo spettacolo Come una lucciola nel palmo della mano, dedicato alla vita di Santa Maddalena di Canossa.

La vita di Santa Maddalena di Canossa e l’esperienza dell’attrice durante il periodo del lockdown sono i fili conduttori dello spettacolo. Fili che si intrecciano, coincidenze, ritrovamenti inaspettati, aspetti di vita che, pur nella differenza dei tempi, si somigliano, vicende personali con tanti punti di contatto. Echi di storie che parevano lontani e poco attuali sono diventati vicini. E una scoperta: i santi sono imprevedibili, hanno l’orecchio dei jazzisti… Ascoltano il ritmo, entrano, improvvisano e ti portano via.

Biglietti: gratis, previa prenotazione esclusivamente online sulla piattaforma Eventbrite.