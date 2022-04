La Resistenza vista dall’altra parte, due spettacoli per il 25 aprile

In occasione delle celebrazioni della Festa della Liberazione il 25 aprile, Viandanze Teatro torna in scena con “Tiro al piccione” una lettura teatrale con musica dal vivo, dal romanzo di Giose Romanelli, con Faustino Ghirardini e Mattia Grazioli.

«La storia di un giovane della mia età che vede e vive il periodo della Resistenza dalla parte della Repubblica di Salò», cosí Giose Rimanelli (Casacalenda 1926) presentava a Cesare Pavese, nel 1950, il romanzo che sarebbe diventato Tiro al piccione (1953). Un ragazzo del sud coinvolto nell’agonia della Repubblica Sociale: venti mesi di orrore nella guerra civile, una delle poche testimonianze su vicende, passioni e confusioni di allora che ancora oggi conservano un’innegabile autenticità.

Una storia che racconta le vicende della guerra di Liberazione da una angolatura completamente diversa da quelle cui siamo abituati. Un giovane del sud si trova, suo malgrado, arruolato nelle file dei combattenti della Repubblica di Salò. Attraverso di lui viviamo le terribili lacerazioni e le contraddittorie ragioni che hanno travagliato la nostra nazione in quegli anni.

Lo spettacolo avrà luogo a Bedizzole, sabato 23 aprile alle ore 20.30, presso il teatro Oratorio Don Bosco e a San Felice del Benaco, domenica 24 aprile alle ore 17.00, presso la Chiesetta del Cimitero. Entrambi gli spettacoli sono a ingresso gratuito.