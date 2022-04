Brescia. La Fondazione Brescia Musei e il Centro Teatrale Bresciano che, a causa del perdurare dell’indisposizione di una parte del cast artistico, le quattro recite straordinarie in programma alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia domenica 3 aprile 2022 dello spettacolo Stanze\Rooms, promosso da Fondazione Brescia Musei, prodotto da Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano, coreografia di Diego Tortelli, e già rinviate a domenica 10 aprile, sono nuovamente state spostate a sabato 16 aprile 2022, secondo gli stessi orari: 16.30, 18, 19.30 e 21.

Gli spettatori originariamente in possesso di biglietti per lo spettacolo hanno accesso diretto alle nuove recite: potranno presentarsi direttamente alla Pinacoteca Tosio Martinengo, sabato 16 aprile, al medesimo orario d’inizio della recita precedentemente individuata, mostrando il vecchio titolo di accesso. Gli spettatori impossibilitati al recupero dello spettacolo possono ottenere il rimborso del biglietto presso la Biglietteria del Teatro Sociale, aperta dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 19.

Per informazioni e chiarimenti, è disponibile la biglietteria del Centro Teatrale Bresciano che risponde ai seguenti recapiti:

– t. 030 2808600 (da martedì a sabato ore 16.00-19.00)

– t. 030 2928609 (da martedì a venerdì ore 10:00 – 13:00, festivi esclusi)

– e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it

La Pinacoteca Tosio Martinengo sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18.