Teatro aperto prosegue con “D’amore e d’altre schifezze” di Armando Quaranta

Brescia. Dopo Non correre Amleto, prosegue con D’amore e d’altre schifezze la seconda parte della 5^ edizione di Teatro aperto, il progetto culturale del Centro Teatrale Bresciano affidato alla direzione artistica di Elisabetta Pozzi con la consulenza artistica di Marco Archetti, che punta i riflettori sulla drammaturgia contemporanea e coinvolge il pubblico in un percorso di scoperta e indagine collettiva di alcuni dei testi più interessanti della scena nazionale e internazionale.

D’amore e d’altre schifezze è in cartellone sabato 9 aprile alle ore 16, al Teatro Sociale di Brescia (via F. Cavallotti, 20). Il testo è di Armando Quaranta, sul palcoscenico nel ruolo di Armando a fianco di Daniele Gaggianesi, Alessandro, Elisabetta Pozzi, Lucilla, Giulia Pizzimenti, Martina, Sergio Leone, Nicola; la Voce off è di Silvia Quarantini, il coordinamento registico di Armando Quaranta.

Dove si trova, esattamente, l’amore? Grazie a quali corde risuona? Attraverso quali istanze, liriche o psicosomatiche, ficcherà le unghie in noi mentre prenderà possesso della nostra carne e della nostra anima? E quando arriverà l’inesorabile fine – perché sì, arriverà – su quale punto più vulnerabile si (ri)vendicherà? L’amore è una voce che parla dentro di noi, che ci guida e ci fa deragliare – più Saw-L’enigmista che Jacques Prévert – una voce che ci consegna l’implacabile referto della comica patologia che non crediamo di essere.

Anatomia delle occorrenze amorose, D’amore e d’altre schifezze è un viaggio tragicomico nel delirio sentimentale, tra gioie che esplodono, dubbi che divampano e dolori che, a pensarci bene, non fanno poi così male.

Armando Quaranta è attore, drammaturgo e regista, con significative esperienze nell’ambito del teatro e del cinema dove ha recitato nei film di Guido Chiesa, Riccardo Milani e Alessio Maria Federici. Ha collaborato col teatro Off Off e le rassegne I solisti del teatro e Musica in castello.

Al termine della lettura sarà chiesto agli spettatori di esprimere attraverso schede di recensione i propri giudizi, commenti e sensazioni sul testo presentato, in un percorso collettivo di dialogo e confronto che porterà a definire uno o più testi vincitori.

I testi segnalati avranno la possibilità di essere prodotti nelle prossime Stagioni o presentati in forma di mise en espace. All’ingresso in sala, verrà consegnata al pubblico la scheda di recensione da compilare; sarà possibile anche avvalersi della modalità di compilazione digitale, presente sul sito del Ctb.

Abbonamenti e biglietti. Ingresso singolo euro 7,00. Abbonamento 4 ingressi euro 24,00. Abbonamento 4 ingressi per abbonati CTB euro 20,00.

Acquisto presso: Biglietteria del Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20 – t. 030 2808600; biglietteria@centroteatralebresciano.it, da martedì a sabato: 16.00-19.00

domenica: 15.30-18.00.

Punto vendita Ctb, Piazza della Loggia, 6 – t. 030 2928609, da martedì a venerdì: 10.00-13.00 (festivi esclusi)

On-line sul sito ctb.vivaticket.it e in tutti i punti vendita aderenti al circuito

Biglietteria telefonica t. 376 0450011. Servizio disponibile gli stessi orari della Biglietteria del Teatro Sociale.

Agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.