Il rumore del silenzio, ricordo della Strage di Piazza Loggia

(red.) In occasione dell’anniversario della strage di Piazza della Loggia, di cui il 28 maggio prossimo ricorre il 48° anniversario, il Centro Teatrale Bresciano promuove lo spettacolo fuori abbonamento Il rumore del silenzio con Laura Curino e Renato Sarti, due grandissimi interpreti del teatro di narrazione che in questo progetto portano al centro le vite e i ricordi delle persone che vissero in prima persona i tragici fatti di Piazza Fontana.

Finalista al 55° Premio Riccione per il Teatro, Il rumore del silenzio andrà in scena lunedì 23 maggio 2022 al Teatro Sociale di Brescia (via F. Cavallotti, 20) alle ore 20.30, testo e regia di Renato Sarti, con Laura Curino e Renato Sarti, disegni Ugo Pierri e Giulio Peranzoni, video installazione di Fabio Bettonica, musiche originali di Carlo Boccadoro, assistenti alla drammaturgia Salvatore Burruano, Chicco Dossi; una produzione Teatro della Cooperativa.

Lo spettacolo rientra nelle iniziative organizzate da Casa della Memoria di Brescia in occasione dell’anniversario della strage di Piazza della Loggia.

I biglietti sono in vendita a partire da domani, 5 aprile 2022, presso il Botteghino del Teatro Sociale, tramite il servizio di Biglietteria telefonica che risponde al n. 3760450011, al Punto vendita CTB di Piazza della Loggia e online sul sito vivaticket.

Il rumore del silenzio è una commovente prova di narrazione “costruita con grande sapienza drammaturgica, passione civile e capacità di indagare e restituire la dimensione tragica delle vite “normali” di uomini e donne travolte dalla strage di Piazza Fontana” così la Giuria del Premio Riccione. Concentrando l’attenzione soprattutto sugli aspetti umani, quelli circoscritti alla sfera prettamente personale, il quotidiano si trasforma in Storia, nella convinzione che il teatro, anche quando tratta temi come questo, sempre dai legami affettivi e dai sentimenti umani più profondi deve partire o, dopo un lungo percorso, arrivare.

Renato Sarti dà voce e vita alle vittime della strage; Laura Curino racconta e anima il ritratto di Licia Rognini, moglie di Giuseppe Pinelli, uomo simbolo della tradizione anarchica libertaria.

