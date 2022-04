La Fondazione Brescia Musei e il Centro Teatrale Bresciano sono spiacenti di comunicare che, a causa dell’indisposizione di una parte del cast artistico, le quattro recite straordinarie in programma alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia di domenica 3 aprile 2022 dello spettacolo Stanze\Rooms, promosso da Fondazione Brescia Musei, prodotto da Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano, coreografia di Diego Tortelli, sono rinviate a domenica 10 aprile 2022, secondo gli stessi orari: 16.30, 18, 19.30 e 21.

Le recite sono sold out.

Gli spettatori originariamente in possesso di biglietti per lo spettacolo hanno accesso diretto alle nuove recite: potranno presentarsi direttamente alla Pinacoteca Tosio Martinengo, domenica 10 aprile, al medesimo orario d’inizio della recita precedentemente individuata, mostrando il vecchio titolo di accesso.

Per informazioni e chiarimenti, è disponibile la Biglietteria del Centro Teatrale Bresciano che risponde ai seguenti recapiti:

– t. 030 2808600 (da martedì a sabato ore 16.00-19.00, domenica ore 15:30 – 18:00)

– t. 030 2928609 (da martedì a venerdì ore 10:00 – 13:00, festivi esclusi)

– e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it